롯데하이마트, 김치냉장고 행사…2개 품목 사면 최대 85만원 할인

AI 핵심 요약beta
- 롯데하이마트가 9일 전국 매장에서 김치냉장고 할인행사를 진행했다
- 행사는 이달 말까지 열리며 행사상품 2개 구매 시 최대 85만원 할인했다
- 일부 제품 구매 고객에게 최대 10만원 상당 주방가전 사은품을 증정했다
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소용량 제품·주방가전도 할인
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데하이마트는 김장철을 맞아 전국 매장에서 김치냉장고를 중심으로 주방가전을 할인하는 '키친 페스타'를 진행한다고 9일 밝혔다.
이번 행사는 이달 말까지 열리는 '하이마트 블프'의 일부다. LG전자와 삼성전자 김치냉장고를 비롯한 행사상품 2개 품목 이상을 함께 구매하면 오는 16일까지 구매 품목 수와 상품에 따라 최대 85만원을 할인한다.
김치냉장고 행사상품 가운데 LG전자 '디오스 컨버터블 1도어' 324리터 제품은 93만원, 삼성전자 '김치플러스 1도어' 328리터 제품은 153만원에 판매한다. 롯데하이마트는 두 제품의 가격이 온라인 최저가 수준이라고 설명했다.
삼성전자 김치냉장고는 이달 말까지 주말마다 추가 할인도 적용된다. 180만원 이상 구매하면 구매 금액에 따라 최대 15만원을 더 할인받을 수 있다.
일부 김치냉장고 행사상품 구매 고객에게는 최대 10만원 상당의 주방가전 사은품을 증정한다. 대상 제품에 따라 테팔·필립스 믹서기나 플럭스 전동 채칼 등을 제공한다.
소용량 제품도 행사에 포함됐다. 쿠쿠전자 '미식컬렉션 1도어' 133리터 제품은 59만9000원, '미식컬렉션 고메큐브 미니' 51리터 제품은 46만9000원, 미닉스 '더 시프트 미니' 39리터 제품은 34만9000원에 판매한다.
쿠쿠 김치냉장고를 포함해 2개 품목 이상 구매하면 최대 10만원을 추가 할인하고, 미닉스 '더 시프트 미니' 구매 고객에게는 락앤락 김치통 2개를 증정한다. 김치냉장고 외에도 쿠쿠·쿠첸·필립스 등 19개 브랜드의 주방가전 행사상품을 70만원 이상 구매하면 구매 금액에 따라 최대 7만원을 할인한다.
kji01@newspim.com