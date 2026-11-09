다카이치 "김정은과 직접 만나 솔직하게 대화"...정상회담 의지 거듭 강조

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 다카이치 사나에 일본 총리가 김정은 북한 국무위원장과 직접 만나 대화하겠다는 의지를 거듭 밝혔다. 일본인 납치 문제 해결을 위해 자신의 임기 중 정상회담을 성사시키겠다는 뜻을 강조했지만, 북한이 일본과의 협상에 나설지는 불투명하다.

다카이치 총리는 8일 도쿄에서 열린 북한의 일본인 납치 문제 관련 국민대집회에 참석해 "총리로서 김 위원장을 만나 솔직하게 이야기하겠다. 이것이 내 진심"이라고 말했다. 이어 "내 임기 중 어떻게든 돌파구를 열고 문제를 해결하겠다는 결의는 변하지 않았다"고 밝혔다.

다카이치 총리는 2025년 10월 취임 이후 여러 경로를 통해 북한에 접촉을 시도하겠다고 밝혀왔다. 다만 납치 문제 해결을 위한 구체적인 방안이나 북일 대화 재개의 경로는 아직 제시하지 못한 상태다.

일본 정부는 미국을 통한 북한과의 대화 가능성을 모색하고 있다. 다카이치 총리는 9월 미일 정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 북미 정상회담이 성사될 경우 김 위원장에게 북일 간 대화를 촉구해 달라고 요청했다.

다카이치 총리는 이날 트럼프 대통령으로부터 일본인 납치 문제의 즉각적인 해결에 대해 "다시 한번 전면적인 지지를 받았다"고 설명했다.

그러나 북한이 일본과의 대화에 응할 유인은 크지 않다는 관측도 나온다. 북한은 중국·러시아와의 협력을 강화하고 있으며, 일본인 납치 문제는 이미 해결됐다는 기존 입장을 고수하고 있다.

북일 정상회담은 2004년 고이즈미 준이치로 당시 일본 총리의 방북을 마지막으로 열리지 않았다. 2014년에는 납치 피해자 등에 대한 재조사에 합의했지만, 북한은 2016년 조사를 전면 중단한다고 발표했다.

피해자와 가족의 고령화가 진행되는 가운데 일본 정부로서는 조속한 대화 재개가 시급한 과제로 남아 있다.

다카이치 사나에 일본 총리 [사진=로이터 뉴스핌]

goldendog@newspim.com