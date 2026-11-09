삼진제약, 마포구 치매극복선도기업 지정…임직원 봉사 확대

AI 핵심 요약beta
- 삼진제약은 5일 치매극복선도기업 지정 현판식을 열었다
- 임직원은 8월 21일 치매파트너 교육을 이수했다
- 삼진제약은 치매 환자 가족 지원 봉사를 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼진제약은 마포구치매안심센터로부터 '치매극복선도기업'으로 지정돼 지난 5일 서울 본사에서 현판식을 열었다고 밝혔다. 행사에는 조규석·최지현 삼진제약 대표이사와 김상진 사장, 양동원 마포구치매안심센터장과 이상화 부센터장 등이 참석했다.
치매극복선도기업은 국가 치매관리사업의 하나로, 임직원 교육과 기업 인프라를 활용해 치매 친화적 환경 조성에 기여하는 기업과 기관을 지정하는 제도다. 삼진제약 임직원은 지난 8월 21일 마포구치매안심센터가 주관한 '치매파트너' 교육을 이수했다. 이 교육은 치매에 대한 이해를 높이고 환자와 가족을 지원하는 방법을 다룬다.
삼진제약은 교육을 현장 봉사로 이어가기 위해 임직원 자원봉사단 '삼봉단'을 출범시켰다. 지난 9월 16일에는 서대문구치매안심센터와 함께 치매 환자와 가족의 모습을 사진으로 남기는 이동식 프로그램 '기억사진관'을 처음 운영했다. 사전 신청을 받은 18가족이 촬영에 참여했다.
회사는 다른 자치구에서도 같은 방식으로 프로그램을 운영할 수 있도록 매뉴얼을 표준화했다. 앞으로 서울 지역 치매안심센터를 중심으로 운영을 확대할 계획이다.
최지선 삼진제약 경영관리본부 부사장은 "치매극복선도기업 지정은 임직원 모두가 치매 환자와 가족의 든든한 동반자가 되겠다는 다짐의 결실"이라며 관련 사회공헌 활동을 이어가겠다고 말했다.
sykim@newspim.com