동아쏘시오그룹, 발달장애인과 에버랜드 나들이…올해로 6회째

AI 핵심 요약beta
- 동아쏘시오그룹은 6일 용인 에버랜드에서 발달장애인 나들이 행사를 열었다.
- 복지관 발달장애인 30여 명과 그룹 임직원이 짝을 이뤄 체험 활동에 참여했다.
- 동고동락은 2018년 시작돼 올해 여섯 번째 행사로 진행됐다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아쏘시오그룹은 지난 6일 경기 용인 에버랜드에서 구립동대문장애인종합복지관과 함께 발달장애인 나들이 행사 '동고동락'을 열었다고 9일 밝혔다.
이날 행사에는 복지관 발달장애인 30여 명과 동아제약, 동아에스티, 비티젠, 에스티팜, 동아오츠카 등 그룹 임직원이 참여했다. 대구와 순천 등에서 근무하는 임직원도 자발적으로 동참했다.
임직원들은 장애인 인식개선 교육을 받은 뒤 발달장애인 참가자와 1대1 또는 2대1로 짝을 이뤘다. 함께 놀이기구를 타고 공원 내 체험 활동에 참여했다.
동고동락은 장애인과 비장애인이 함께 여가를 보내며 교류하는 사회공헌 프로그램이다. 동아쏘시오그룹은 2018년 평창 동계패럴림픽에서 임직원과 장애인이 함께 경기를 관람한 것을 계기로 복지관과 나들이 행사를 이어왔다. 2019년과 2023~2025년 에버랜드 나들이에 이어 올해로 여섯 번째다.
그동안 그룹 임직원 약 300명이 봉사자로 참여했으며, 장애인 참가자는 150명 이상이다.
구립동대문장애인종합복지관 관계자는 "수십 명의 임직원이 직접 현장에 나와 장애인들과 하루를 온전히 함께해 주는 기업은 드물다"며 감사를 전했다.
동아쏘시오그룹 관계자는 "참여 임직원들 역시 장애인에 대한 선입견을 깨고 사회적 인식 개선의 중요성을 직접 체감했다는 피드백이 많았다"고 말했다.
sykim@newspim.com