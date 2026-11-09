우리아이들플러스 '디어닷', 프랑스 '2026 코스메틱 360 어워즈' 제형 부문 수상

AI 핵심 요약beta
- 우리아이들플러스는 9일 프랑스 코스메틱 360 어워즈 제형 부문을 수상했다
- 디어닷은 액상 화장품을 무수 고체 시트로 바꾸는 셀루블 기술을 선보였다
- 우리아이들플러스는 수용성 포장재에 이어 두 번째 수상으로 유럽 협력을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 화장품 제조 및 뷰티테크 기업 우리아이들플러스(대표 김회숙)의 브랜드 '디어닷(DEARDOT)'이 프랑스 파리 카루젤 뒤 루브르에서 개최된 제12회 '2026 코스메틱 360 어워즈'에서 제형(Formulation) 부문을 수상했다.
이는 지난 2022년 해당 행사에서 수용성 포장재 기술로 패키징 부문을 수상한 데 이은 두 번째 실적으로, 아시아 지역 소재 기업이 해당 어워즈에서 두 개 부문을 수상한 첫 사례다. 올해 대회 기준 전체 7개 수상 기업 가운데 한국 기업으로는 유일하게 명단에 포함됐다.
올해 제형 부문 결선에서 우리아이들플러스는 액상 형태의 화장품 내용물을 수분이 없는 무수 고체 시트로 전환하는 자체 기술 '셀루블(Celluble)'을 출품했다. 해당 기술은 결선 심사에서 자외선 차단제 제형 기술을 선보인 프랑스의 알폴 코스메티크(ALPOL Cosmétique) 및 자체 제형 기술을 출품한 오세알리스 라보라투아르(Océalys Laboratoire) 등 2개 현지 기업의 제안과 경합을 거쳐 최종 수상작으로 채택됐다.
본 행사인 '코스메틱 360'은 프랑스 향수·화장품 산업 클러스터인 코스메틱 밸리(Cosmetic Valley)가 주관하는 국제 기술 전시회다. 올해 행사에는 스타트업 38곳을 포함해 총 260곳 이상의 기업이 부스를 설치했으며, 76개국에서 5,700명 이상의 인원이 현장을 방문해 신기술 소개 및 제조 장비 공정 시연을 참관했다. 전시회와 별도로 진행된 '이노베이션 챌린지' 행사에는 로레알, LVMH 리서치, 에스티 로더, 프로야, 테크나튀르 등 다국적 기업 소속 관계자들이 참여해 사전 선정된 스타트업의 기술을 검토하는 세션이 가동됐다.
우리아이들플러스는 과거 프랑스 파리에 위치한 스타트업 캠퍼스 '스테이션F(Station F)'에 입주해 유럽 현지 거점을 구축한 이력이 있으며, 해당 사례는 중소벤처기업부의 해외 진출 우수 사례로 소개된 바 있다. 회사는 이번 행사를 통해 확보한 유럽 현지 네트워크를 바탕으로, 수용성 포장재와 고체 시트 기술을 연계하여 해외 화장품 기업 및 연구기관과의 기술 적용 협력을 타진할 계획이다.
ohzin@newspim.com