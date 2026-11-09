에쓰오일, 마포 지역사회에 1억원 후원…저소득가정 지원

2012년부터 장학금·복지후원금 지원 이어와
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 에쓰오일(S-OIL)은 9일 서울 마포구청에서 마포인재육성장학재단과 마포복지재단에 저소득가정 학생 지원 및 지역사회 복지 증진을 위한 후원금 총 1억원을 전달했다고 밝혔다.
이번 후원금은 마포구 내 저소득가정 학생들을 위한 장학금과 지역 복지기관의 사회복지 프로그램 운영 등에 사용될 예정이다.
이날 전달식에는 류열 에쓰오일 사장이 참석했다. 류 사장은 "에쓰오일의 장학금과 후원금이 어려움을 겪고 있는 학생들과 지역사회에 작은 힘이 되기를 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하며 ESG 경영을 실천하는 기업이 되겠다"고 말했다.
에쓰오일은 본사가 위치한 마포구 지역사회와의 상생을 위해 2012년부터 매년 저소득가정을 대상으로 장학금과 복지후원금을 지원하고 있다.
이 밖에도 설 명절 떡국 나눔, 추석 송편 나눔, 매월 무료 문화예술공연 개최 등 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다.
heoneykim@newspim.com