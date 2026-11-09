삼성자산운용, 美국채·나스닥100 반반 투자 ETF 10일 상장

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월중배당 지급·퇴직연금 100% 투자 가능

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 삼성자산운용이 미국 단기국채와 나스닥100 지수에 각각 50%씩 투자하는 채권혼합형 상장지수펀드(ETF)를 선보인다. 인공지능(AI) 기술주의 성장성을 추구하면서 단기국채 편입으로 주식시장 변동성에 대응하도록 설계한 상품이다.

삼성자산운용은 오는 10일 'KODEX 미국나스닥100미국채혼합50' ETF를 신규 상장한다고 9일 밝혔다.

이 상품은 잔존만기 1~3개월의 미국 단기국채에 자산의 50%를 투자하고 나머지 50%는 엔비디아와 애플, 마이크로소프트 등 미국 주요 기술주로 구성된 나스닥100 지수에 투자한다. 만기가 짧은 국채를 활용해 금리 변동에 따른 채권 가격 변동 위험을 줄이는 것이 특징이다.

[사진=삼성자산운용]

주식과 채권의 투자 비중은 매일 50대 50으로 조정한다. 일별 리밸런싱을 통해 가격이 오른 자산의 비중을 줄이고 하락한 자산의 비중을 늘리는 방식이다. 목표 비중은 ±1% 이내로 관리한다.

매월 15일을 분배금 지급 기준일로 정한 월중배당 상품이다. 주식 배당금과 미국 단기국채 이자 등을 재원으로 분배금을 지급하며 월말배당 ETF와 함께 투자하면 월 2회 현금흐름을 구성할 수 있다.

퇴직연금 확정기여형(DC)과 개인형퇴직연금(IRP) 계좌에서도 투자금의 100%까지 편입할 수 있다. 주식 비중이 50% 미만인 채권혼합형 ETF로 분류돼 퇴직연금 위험자산 투자한도 70%를 적용받지 않는다. 환노출형 상품으로 원·달러 환율 변동이 투자 성과에 반영되며 총보수는 연 0.25%다.

김정현 삼성자산운용 매니저는 "미국 단기국채의 안정성, 나스닥100의 성장성, 월배당 매력을 하나로 결합한 자산배분 상품"이라며 "연말 연금 시즌을 맞아 퇴직연금 내 나스닥100 비중을 효과적으로 극대화할 수 있는 최적의 대안이 될 것" 이라고 말했다.

한편 삼성자산운용은 이날 오후 6시 KODEX 공식 유튜브 채널에서 신규 ETF의 투자 전략을 소개하는 웹세미나를 진행한다.

plum@newspim.com