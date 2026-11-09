삼성자산운용, 美국채·나스닥100 반반 투자 ETF 10일 상장

AI 핵심 요약beta
- 삼성자산운용이 9일 미국 단기국채·나스닥100 혼합 ETF를 선보인다고 밝혔다.
- 신규 ETF는 자산을 미국 단기국채와 나스닥100에 각각 50%씩 투자한다.
- 삼성자산운용은 10일 상품을 상장하고 매월 15일 분배금을 지급한다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 삼성자산운용이 미국 단기국채와 나스닥100 지수에 각각 50%씩 투자하는 채권혼합형 상장지수펀드(ETF)를 선보인다. 인공지능(AI) 기술주의 성장성을 추구하면서 단기국채 편입으로 주식시장 변동성에 대응하도록 설계한 상품이다.
삼성자산운용은 오는 10일 'KODEX 미국나스닥100미국채혼합50' ETF를 신규 상장한다고 9일 밝혔다.
이 상품은 잔존만기 1~3개월의 미국 단기국채에 자산의 50%를 투자하고 나머지 50%는 엔비디아와 애플, 마이크로소프트 등 미국 주요 기술주로 구성된 나스닥100 지수에 투자한다. 만기가 짧은 국채를 활용해 금리 변동에 따른 채권 가격 변동 위험을 줄이는 것이 특징이다.
주식과 채권의 투자 비중은 매일 50대 50으로 조정한다. 일별 리밸런싱을 통해 가격이 오른 자산의 비중을 줄이고 하락한 자산의 비중을 늘리는 방식이다. 목표 비중은 ±1% 이내로 관리한다.
매월 15일을 분배금 지급 기준일로 정한 월중배당 상품이다. 주식 배당금과 미국 단기국채 이자 등을 재원으로 분배금을 지급하며 월말배당 ETF와 함께 투자하면 월 2회 현금흐름을 구성할 수 있다.
퇴직연금 확정기여형(DC)과 개인형퇴직연금(IRP) 계좌에서도 투자금의 100%까지 편입할 수 있다. 주식 비중이 50% 미만인 채권혼합형 ETF로 분류돼 퇴직연금 위험자산 투자한도 70%를 적용받지 않는다. 환노출형 상품으로 원·달러 환율 변동이 투자 성과에 반영되며 총보수는 연 0.25%다.
김정현 삼성자산운용 매니저는 "미국 단기국채의 안정성, 나스닥100의 성장성, 월배당 매력을 하나로 결합한 자산배분 상품"이라며 "연말 연금 시즌을 맞아 퇴직연금 내 나스닥100 비중을 효과적으로 극대화할 수 있는 최적의 대안이 될 것" 이라고 말했다.
한편 삼성자산운용은 이날 오후 6시 KODEX 공식 유튜브 채널에서 신규 ETF의 투자 전략을 소개하는 웹세미나를 진행한다.
plum@newspim.com