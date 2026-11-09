[특징주] 금융권 보안 투자 확대에 보안株 강세

AI 핵심 요약beta
- 9일 금융권 해킹 사고로 정보보호 투자 확대 움직임이 나타났다
- 한싹이 상한가를 기록하며 보안 관련주가 동반 상승했다
- 신한은행 등 4대 은행은 내년 정보보호 예산 확대를 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
KB국민은행도 1000억 이상 추진
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융권의 잇따른 해킹 사고로 정보보호 투자 확대 움직임이 나타나면서 보안 관련주가 동반 상승하고 있다.
9일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 31분 기준 한싹은 전 거래일보다 835원(29.87%) 오른 3630원에 거래되며 상한가를 기록하고 있다. 같은 시각 엑스게이트(13.60%), 에스피소프트(11.89%), 아이씨티케이(9.45%), 파수AI(7.36%) 등 주요 보안 관련 종목도 일제히 강세다.
금융회사들이 잇따른 사이버 보안 사고에 대응해 관련 예산을 확대하기로 하면서 투자심리가 개선된 것으로 풀이된다. 최근 금융권을 대상으로 한 해킹과 고객정보 유출 사고가 이어지자 은행들이 정보보호 체계 강화에 나선 것이다.
이양수 국민의힘 의원이 4대 은행으로부터 제출받은 자료에 따르면 신한은행은 내년 정보보호 예산을 1150억원으로 책정했다. 올해 예산인 406억원과 비교하면 약 2.8배 늘어난 규모다. 하나은행도 1001억원을 편성했으며 우리은행은 763억원을 배정했다. KB국민은행 역시 내년 정보보호 예산을 1000억원 이상으로 확대하는 방안을 추진하고 있다.
rkgml925@newspim.com