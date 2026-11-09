KB자산운용, 순직소방관 유가족에 2000만원 기부

AI 핵심 요약beta
- KB자산운용이 9일 순직소방관 유가족 지원에 2000만원을 기부했다
- KB자산운용은 유가족 소상공인 2가구의 시설 개선 등을 지원할 계획이다
- RISE 히어로 스토어는 유가족의 안정적인 생업을 돕는 사회공헌 사업이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = KB자산운용이 순직소방관 유가족의 경제적 자립을 지원하기 위해 2000만원을 기부한다. 올해 소상공인 유가족 2가구를 선정해 매장 시설 개선과 영업 물품 구입 등을 지원할 계획이다.
9일 KB자산운용은 '소방의 날'을 맞아 순직소방관 유가족 지원사업인 'RISE 히어로 스토어'를 2년 연속 진행한다고 밝혔다. 이를 위해 사단법인 소방가족희망나눔에 기부금 2000만원을 전달한다.
RISE 히어로 스토어는 KB자산운용의 상장지수펀드(ETF) 브랜드 'RISE'와 연계한 사회공헌 사업이다. 순직소방관 유가족이 안정적으로 생업을 이어갈 수 있도록 지원하는 데 목적이 있다.
지난해에는 음식점과 미용실, 피아노 학원 등을 운영하는 유가족 3가구를 대상으로 매장 시설공사와 영업 물품을 지원했다.
올해는 소방청과 전국 소방기관의 추천을 받아 유가족 2가구를 선정한다. 선정된 가구에는 사업장 시설 개선과 간판·명패 제작, 영업 물품 구입 등을 약 2개월간 지원할 예정이다.
김영성 KB자산운용 대표는 "국민의 안전을 위해 헌신한 소방관의 가족들이 희망을 잃지 않고 생업을 이어가는 데 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 돌봄과 상생의 가치를 바탕으로 지역사회와 함께 성장할 수 있는 사회공헌 활동을 계속해 나가겠다"고 말했다.
한편 KB자산운용은 전북 자립준비청년 지원사업 'RISE 청년 스타트'를 비롯해 한부모 가정 지원과 발달장애 아동 재활치료 등 사회공헌 활동을 이어가고 있다.
plum@newspim.com