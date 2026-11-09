롯데손보, 업계 첫 '주차일수 할인특약' 출시…최대 15% 할인

AI 핵심 요약beta
- 롯데손해보험이 9일 차량 미운행 일수에 따른 할인특약을 출시했다
- 가입 직전 30일 주차일수에 따라 보험료를 최대 15% 할인했다
- 현대차·기아·제네시스와 아파트너 데이터를 활용해 비운행일을 산정했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 롯데손해보험이 차량 미운행 일수에 따라 보험료를 최대 15% 할인해 주는 '주차일수 할인특약'을 업계 최초로 출시한다고 9일 밝혔다.
이 특약은 주차일수를 기준으로 실제 차량 이용 패턴을 보험료에 반영하도록 설계됐다. 대중교통 출퇴근자나 주말 운전자 등 차량 운행 빈도가 낮은 고객의 보험료 부담을 낮추기 위해서다. 롯데손해보험은 이에 앞서 지난 9월 관련 특허 등록을 마쳤다.
할인율은 가입 직전 30일간의 주차기록에 따라 차등 적용된다. 주차일수 기준 ▲10일 이상 3% ▲15일 이상 10% ▲25일 이상 15%다. 기존 주행거리 할인특약과 중복 적용이 가능하며, 커넥티드카 이용 고객은 커넥티드카 할인 및 운전점수 할인특약 혜택까지 함께 챙길 수 있다.
주차일수 산정에는 현대차·기아·제네시스의 커넥티드카 운행 정보와 아파트 관리 앱 '아파트너'의 입·출차 데이터가 활용된다. 하루 동안 운행기록이 전혀 없는 날을 비운행일수로 카운트하며, 커넥티드카의 경우 일 주행거리가 1km 미만인 날도 비운행일수로 인정한다.
아파트너를 활용한 가입은 입·출차 데이터 정확도가 확보된 단지부터 순차 적용된다. 아파트너로 주차일수를 조회하려면 최근 3개월 내 해당 단지 주차장 이용 이력이 존재해야 한다.
특약은 9일 책임개시 계약부터 적용된다. 가입 시점에 주차일수가 미달하더라도 향후 최근 30일 기준 주차일수가 10일 이상을 넘기면, 보험기간 중 특약에 추가 가입해 남은 기간만큼 할인 혜택을 받는 구조다.
롯데손해보험 관계자는 "고객의 차량 이용 패턴을 세밀하게 적용하고자 미운행 일수를 새 할인 기준으로 도입했다"며 "생활 데이터를 활용한 보험료 혜택을 지속 확대할 계획"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com