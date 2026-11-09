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[신간] 청년 정치인 고재현, 장편소설 『보름달보다 하얀 나의 제국』출간

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  • 고재현이 11월 말 첫 장편소설 『보름달보다 하얀 나의 제국』을 출간한다
  • 소설은 식민지 경성 남녀의 사랑으로 국가와 개인의 존엄을 다룬다
  • 서로 다른 신념이 충돌하는 가운데 사람을 잊지 말라는 메시지를 전한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 청년 정치인 고재현이 오는 11월 말, 첫 장편소설 『보름달보다 하얀 나의 제국』을 출간한다. 국회와 정책연구기관, 기업을 거쳐 성동구청장 선거에 도전했던 고재현은 이번 소설을 통해 독자들과 만난다.

[사진=에이원북스] 고재현 작가

이 소설은 식민지 경성에서 서로 다른 미래를 꿈꿨던 남녀의 사랑을 통해 국가의 자주성과 개인의 존엄, 신념과 책임의 문제를 다룬다.

이야기는 1926년 가을, 한 남자의 빈소에서 시작된다. 총독부와 은행, 미국 영사관이 보낸 화환 사이로 검은 옷을 입은 여자가 등장한다. 그녀는 경성이 두려워했던 사업가 강백우의 죽음 앞에서 자신을 잘 안다고 말하는 서은화다. 하얀 국화와 붉은 장미가 대비되는 장면은 두 인물이 살아온 세계의 간극을 보여준다.

강백우는 돈과 정보, 권력의 흐름을 읽는 사업가로 그려진다. 가난한 신문팔이 소년에서 거대한 사업을 일군 그는 일본의 힘과 미국의 자본을 활용해 만주에 조선인의 기반을 세우려 한다. 다시는 빼앗기지 않을 나라의 터전을 마련하겠다는 야망을 가지고 있다. 그러나 그의 사업은 소작인들의 눈물과 힘없는 이들의 희생 위에 놓여 있다.

변호사 서은화는 법정에서 조롱과 편견을 견디며 농민과 노동자, 기생과 소녀들의 곁에 선다. 갈 곳 없는 여성들을 위해 '새벽집'을 열고 각자가 자신의 이름으로 살아갈 길을 찾도록 돕는다. 그녀는 나라를 되찾은 다음에 사람을 구하자는 말에 동의하지 않으며, 지금 고통받는 사람에게 '나중'은 너무 멀다고 생각한다.

한 사람은 힘을 길러 미래를 바꾸려 하고, 다른 한 사람은 지금의 삶을 지켜 미래를 열려 한다. 소작쟁의 재판정에서 만난 두 사람은 서로에게 이끌리지만, 사랑이 깊어질수록 신념의 충돌도 거세진다. 백우의 성공을 가능하게 하는 질서는 은화가 지키려는 사람들을 상처 입히고, 은화가 뜻을 함께하는 이들의 행동은 백우의 계획을 위협한다. 사랑하는 사람을 믿는 일과 자신의 세계를 지키는 일이 어긋나는 순간, 소설의 갈등은 절박해진다.

작품은 어느 한쪽에 쉽게 정답을 부여하지 않는다. 냉혹한 사업가가 재난과 학살의 현장에서 생명을 구하고, 약자를 돕기 위한 선의는 예상치 못한 현실 앞에서 흔들린다. 독립이라는 명분도, 정의를 향한 확신도 사람의 삶을 보장하지는 않는다. 작중 대사인 "다들 옳은데, 그 옳은 것들끼리 서로를 죽이고 있어"는 서로의 확신이 타인을 향한 폭력이 되는 비극을 압축한다.

고재현 작가는 어떤 나라를 만들 것인가라는 질문에는 그 나라에서 사람들이 어떻게 살아갈 것인가라는 질문이 따라야 한다고 말한다. 국가의 미래와 힘을 고민하면서도, 그 과정에서 이름 없이 밀려나는 사람들을 놓쳐서는 안 된다는 생각이다. 작가는 이를 인물들의 선택과 상처, 사랑과 후회 속에 담았다.

고 작가는 서강대에서 중국 정치외교를 공부하고 중국사회과학원 국제관계학 박사과정을 수학했다. 국회와 한국국방연구원 등에서 정책 관련 업무를 맡았으며, SK텔레콤을 거쳐 티맵모빌리티에서 피지컬 AI·자율주행 전략과 대외정책을 담당했다. 2026년에는 성동구청장 후보로 출마했다. 국가의 정책과 사람들이 오가는 길을 다뤄 온 경험은, 거대한 구상 안에서 구체적인 삶을 바라보는 소설의 질문으로 이어진다.

이 책은 백 년 전 경성을 통해 오늘 우리가 믿는 옳음의 얼굴을 비춘다. 나라를 사랑한다는 말 속에 한 사람의 고통을 외면할 명분이 숨어 있지는 않은지, 세상을 바꾸려는 열망이 다른 사람의 삶을 내 뜻대로 이끌려는 욕망이 되지는 않았는지 묻는다.

소설은 "사람을 잊지 마라"는 당부를 남긴다. 고재현의 첫 장편소설은 더 나은 나라를 꿈꾸는 모든 이에게, 그 꿈속에서 살아갈 사람의 얼굴부터 끝까지 바라보라고 묻는다.

whitss@newspim.com

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젠슨 황 불륜 인정 "신뢰 되찾겠다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 직원들에게 사과했다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 연인 관계 의혹이 보도된 지 이틀 만이다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수하기로 했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다. 악시오스가 입수한 이메일 초안에 따르면 황 CEO는 "전적인 책임을 지겠다"며 직원과 이사회, 주주에 대한 책임을 다하지 못했다고 인정했다. 이어 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다"고 했다. 엔비디아는 별도 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 최근 보도를 고려해 이사회가 독립 조사에 착수한다고 밝혔다. 조사는 외부 법률 자문단의 지원을 받는 독립 이사 위원회가 맡는다. 이사회는 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 조사에서는 확보 가능한 모든 정보를 검토할 것"이라고 밝혔다. ◆ "中 국가안전부가 포섭"…엔비디아, 앞서 의혹 부인 FT는 지난 6일 미국 정부가 황 CEO와 중국 여성이 연인 관계였다고 보고 있다고 보도했다. 사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국 당국자들은 올해 정보당국 자료를 토대로 작성한 메모에서 황 CEO가 엔비디아의 싱가포르 고객사 메가스피드의 임원 앨리스 황과 연인 관계였다고 적시했다. 이 메모에는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭된 것으로 미 정보당국이 판단하고 있다는 내용도 담겼다. 메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문하기 직전에 작성됐다. 미국 정부는 이와 별도로 메가스피드가 엔비디아 칩을 중국에 밀반입했다는 의혹을 조사해 왔다. 엔비디아는 앞서 두 사람의 부적절한 관계 의혹을 부인하며 고객사와의 교류 과정에서 "이례적이거나 예상 밖의 일은 없다"고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제를 완화해야 한다고 미국 정부를 설득해 온 핵심 인물이다. 악시오스는 이번 사안이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가안보 우려를 낳고 있다고 짚었다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 재임한 창업자 겸 CEO 중 한 명이다. FT는 엔비디아의 성공이 다른 기술기업보다 최고경영자에게 크게 의존하고 있다고 평가했다. 황 CEO는 수평적 조직 구조를 엔비디아의 빠른 실행력 비결로 꼽아 왔다. 엔비디아 시가총액은 2023년 약 1조달러에서 현재 4조5000억달러로 확대됐다. 존 리조 엔비디아 공공정책 커뮤니케이션 책임자는 악시오스에 낸 성명에서 "오늘 나온 소식이 엔비디아의 행보를 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 중단 없이 CEO로서 엔비디아를 계속 이끌겠다는 의지가 확고하다"고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-11-09 06:38
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'2000달러' 아이폰 듀오에 검은 여백 뜬다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'가 출시 초기 화면 파손에 이어 애플리케이션(앱) 최적화 문제로 논란을 겪고 있다. 대화면을 충분히 활용하지 못하는 앱이 적지 않은 데다 멀티태스킹 기능에도 일부 제약이 있다는 지적이다. 애플은 최적화 앱을 빠르게 늘리고 문제가 발생한 제품을 교체하며 대응에 나섰다. 9일 해외 IT 매체 씨넷(CNET)과 맥루머스 등에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 일부 주요 앱이 7.6인치 내부 화면에 최적화되지 않아 화면 양옆에 검은 여백이 나타나는 현상이 확인됐다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' [사진 = 뉴스핌DB] 구글 문서·드라이브·시트·슬라이드와 마이크로소프트 팀즈, 페이팔, 스타벅스 등 주요 앱이 대표적이다. 앱 실행 자체에는 문제가 없지만 넓어진 화면을 충분히 활용하기 어렵다는 평가다. 특히 지메일은 화면 전체를 채우지만 안드로이드 폴더블폰에서 지원하는 2열 분할 화면을 제공하지 않아 대화면 활용도가 떨어진다는 지적을 받았다. 애플의 공식 쇼핑 앱인 애플스토어 역시 최적화가 이뤄지지 않은 앱으로 분류됐다. 멀티태스킹 기능에서도 차이가 나타난다. 폰아레나에 따르면 아이폰 듀오는 가로 모드에서만 두 개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 세로로 회전하면 화면 분할이 해제된다. 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 시리즈가 지원하는 3개 앱 동시 실행과 자유로운 팝업 창 기능도 제공하지 않는다. 초기 폴더블폰에서 앱 최적화가 단계적으로 진행되는 것은 일반적인 현상이다. 실제 넷플릭스와 유튜브, 마이크로소프트 워드, 줌 등 상당수 앱은 이미 최적화를 마쳤다. 애플은 지난 6일 아이폰 듀오에 최적화된 앱이 10만개를 넘어섰으며 매일 수천개씩 추가되고 있다고 밝혔다. 하드웨어 내구성 문제도 남아 있다. 일부 사용자들이 힌지 부근에서 소음이나 저항이 발생한 뒤 내부 화면이 파손됐다고 신고했다. 애플은 소수 제품에서 문제가 발생한 사실을 인정하고 교체를 안내했다. 다만 정확한 원인과 영향 범위는 공개하지 않았다. 아이폰 듀오의 초기 판매 수요가 공급을 웃도는 가운데 향후 앱 최적화 확대와 품질 문제 해결 속도가 제품 평가를 좌우할 전망이다. syu@newspim.com 2026-11-09 10:32

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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