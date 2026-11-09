[신간] 청년 정치인 고재현, 장편소설 『보름달보다 하얀 나의 제국』출간

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 청년 정치인 고재현이 오는 11월 말, 첫 장편소설 『보름달보다 하얀 나의 제국』을 출간한다. 국회와 정책연구기관, 기업을 거쳐 성동구청장 선거에 도전했던 고재현은 이번 소설을 통해 독자들과 만난다.

[사진=에이원북스] 고재현 작가

이 소설은 식민지 경성에서 서로 다른 미래를 꿈꿨던 남녀의 사랑을 통해 국가의 자주성과 개인의 존엄, 신념과 책임의 문제를 다룬다.

이야기는 1926년 가을, 한 남자의 빈소에서 시작된다. 총독부와 은행, 미국 영사관이 보낸 화환 사이로 검은 옷을 입은 여자가 등장한다. 그녀는 경성이 두려워했던 사업가 강백우의 죽음 앞에서 자신을 잘 안다고 말하는 서은화다. 하얀 국화와 붉은 장미가 대비되는 장면은 두 인물이 살아온 세계의 간극을 보여준다.

강백우는 돈과 정보, 권력의 흐름을 읽는 사업가로 그려진다. 가난한 신문팔이 소년에서 거대한 사업을 일군 그는 일본의 힘과 미국의 자본을 활용해 만주에 조선인의 기반을 세우려 한다. 다시는 빼앗기지 않을 나라의 터전을 마련하겠다는 야망을 가지고 있다. 그러나 그의 사업은 소작인들의 눈물과 힘없는 이들의 희생 위에 놓여 있다.

변호사 서은화는 법정에서 조롱과 편견을 견디며 농민과 노동자, 기생과 소녀들의 곁에 선다. 갈 곳 없는 여성들을 위해 '새벽집'을 열고 각자가 자신의 이름으로 살아갈 길을 찾도록 돕는다. 그녀는 나라를 되찾은 다음에 사람을 구하자는 말에 동의하지 않으며, 지금 고통받는 사람에게 '나중'은 너무 멀다고 생각한다.

한 사람은 힘을 길러 미래를 바꾸려 하고, 다른 한 사람은 지금의 삶을 지켜 미래를 열려 한다. 소작쟁의 재판정에서 만난 두 사람은 서로에게 이끌리지만, 사랑이 깊어질수록 신념의 충돌도 거세진다. 백우의 성공을 가능하게 하는 질서는 은화가 지키려는 사람들을 상처 입히고, 은화가 뜻을 함께하는 이들의 행동은 백우의 계획을 위협한다. 사랑하는 사람을 믿는 일과 자신의 세계를 지키는 일이 어긋나는 순간, 소설의 갈등은 절박해진다.

작품은 어느 한쪽에 쉽게 정답을 부여하지 않는다. 냉혹한 사업가가 재난과 학살의 현장에서 생명을 구하고, 약자를 돕기 위한 선의는 예상치 못한 현실 앞에서 흔들린다. 독립이라는 명분도, 정의를 향한 확신도 사람의 삶을 보장하지는 않는다. 작중 대사인 "다들 옳은데, 그 옳은 것들끼리 서로를 죽이고 있어"는 서로의 확신이 타인을 향한 폭력이 되는 비극을 압축한다.

고재현 작가는 어떤 나라를 만들 것인가라는 질문에는 그 나라에서 사람들이 어떻게 살아갈 것인가라는 질문이 따라야 한다고 말한다. 국가의 미래와 힘을 고민하면서도, 그 과정에서 이름 없이 밀려나는 사람들을 놓쳐서는 안 된다는 생각이다. 작가는 이를 인물들의 선택과 상처, 사랑과 후회 속에 담았다.

고 작가는 서강대에서 중국 정치외교를 공부하고 중국사회과학원 국제관계학 박사과정을 수학했다. 국회와 한국국방연구원 등에서 정책 관련 업무를 맡았으며, SK텔레콤을 거쳐 티맵모빌리티에서 피지컬 AI·자율주행 전략과 대외정책을 담당했다. 2026년에는 성동구청장 후보로 출마했다. 국가의 정책과 사람들이 오가는 길을 다뤄 온 경험은, 거대한 구상 안에서 구체적인 삶을 바라보는 소설의 질문으로 이어진다.

이 책은 백 년 전 경성을 통해 오늘 우리가 믿는 옳음의 얼굴을 비춘다. 나라를 사랑한다는 말 속에 한 사람의 고통을 외면할 명분이 숨어 있지는 않은지, 세상을 바꾸려는 열망이 다른 사람의 삶을 내 뜻대로 이끌려는 욕망이 되지는 않았는지 묻는다.

소설은 "사람을 잊지 마라"는 당부를 남긴다. 고재현의 첫 장편소설은 더 나은 나라를 꿈꾸는 모든 이에게, 그 꿈속에서 살아갈 사람의 얼굴부터 끝까지 바라보라고 묻는다.

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