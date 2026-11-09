에이치케이, 국내 완성차 1차 벤더에 레이저 가공기 첫 공급

차세대 자동차 하부 패널 자동화 생산라인용 장비 수주

반도체·조선·원전 이어 자동차 분야 공급 레퍼런스 확보

[서울=뉴스핌] 설희 기자= 레이저 가공기 전문기업 에이치케이는 국내 완성차 기업의 1차 벤더로부터 차세대 자동차 하부 패널 자동화 생산라인용 맞춤형 레이저 가공기를 수주했다고 9일 밝혔다.

이번에 수주한 고출력 레이저 가공기는 로봇과의 연계성이 높은 지멘스(Siemens) 수치제어(NC) 시스템을 적용한 제품이다. 에이치케이는 외산 장비와의 경쟁 과정에서 가공 기술과 사후관리(A/S), 기술 지원 및 자동화 연동 역량 등을 평가받아 최종 공급사로 선정됐다고 설명했다.

이번 수주는 에이치케이가 국내 완성차 기업의 1차 벤더에 장비를 직접 공급하는 첫 사례다. 회사는 이번 공급 실적을 바탕으로 자동차 차체 및 구조 부품 분야에서 레이저 가공장비의 추가 공급 기회를 발굴할 계획이다.

에이치케이 로고. [사진=에이치케이]

레이저 가공기는 차량의 필러와 도어 빔, 충돌 보강 부품 등 차체 부품 제조 과정에 활용된다. 고출력·고정밀 절단 기술을 기반으로 다양한 소재와 형상의 부품 가공에 적용할 수 있다.

에이치케이는 절단부터 절곡·용접·후가공까지 판금 가공공정 전반을 아우르는 제품군을 보유하고 있다. 회사는 이번 수주를 계기로 절곡기와 용접기, 디버링기 등 연관 제품군의 공급 확대도 추진할 방침이다.

에이치케이 관계자는 "글로벌 완성차 기업의 1차 벤더에 당사 장비를 직접 공급하는 것은 이번이 처음"이라며 "외산 장비와의 경쟁에서 기술력과 사후관리 경쟁력을 인정받았다는 점에서 의미가 크며, 에이치케이의 고출력 레이저 가공장비가 자동차 산업에서도 우수성을 입증한 성과"라고 말했다.

그는 "자동차 산업은 공급사 선정 이후 지속적인 거래 관계가 형성되는 경향이 강한 만큼 이번 성과의 파급효과도 확대될 것으로 기대하고 있다"며 "레이저 절단기를 비롯한 연관 제품군의 추가 수주와 신규 고객사 확보에 주력하고, 글로벌 시장점유율을 지속적으로 높여 나갈 것"이라고 덧붙였다.

에이치케이는 앞서 국내 반도체 팹 건설 및 장비 관련 기업과 대만 TSMC 1차 벤더에 레이저 가공기를 공급했으며 원전 분야에서도 주기기 및 보조기기(BOP) 공급망 관련 기업으로 고객 기반을 확대해 왔다.

winter1004@newspim.com