[특징주] 저가 매수세 유입에 삼성전자·SK하이닉스 반등

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"코어위브 실적 관건…AI 투자 지속 가능성 확인"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 최근 급락에 따른 저가 매수세가 유입되면서 9일 장 초반 국내 반도체 대형주가 상승세를 보이고 있다. 다만 인공지능(AI) 투자 지속 가능성에 대한 우려가 여전한 만큼 관련 기업들의 실적이 반도체주 반등 흐름을 이어갈 주요 변수로 꼽힌다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 40분 기준 삼성전자는 전 거래일보다 1700원(0.90%) 오른 19만400원에 거래되고 있다. 같은 시각 SK하이닉스는 전 거래일 대비 1만2000원(1.06%) 상승한 114만4000원을 기록 중이다.

[사진=삼성전자, SK하이닉스]

앞서 6일(현지시간) 뉴욕증시에서는 기술주를 중심으로 저가 매수세가 유입됐다. 나스닥종합지수는 전장보다 264.43포인트(1.09%) 오른 2만4579.42로 거래를 마쳤다.

특히 전날 급락했던 반도체주가 반등을 이끌었다. 필라델피아 반도체지수는 4.21% 상승했으며 엔비디아와 AMD도 각각 2.78%, 11.04% 올랐다. 샌디스크는 3.55% 상승했고, 전날 17% 급락했던 마이크론 역시 5.12% 반등했다.

다만 반도체주가 낙폭을 일부 만회했더라도 AI 투자에 대한 시장의 의구심까지 해소된 것은 아니다. 코어위브와 어플라이드 머티리얼즈(AMAT) 등 AI 관련 기업들의 실적 발표가 예정된 가운데, 투자 확대가 실제 매출과 현금흐름 개선으로 이어지고 있는지가 시장의 주요 관심사다.

한지영 키움증권 연구원은 "10월 이후 AI 투자 사이클 불안을 촉발한 코어위브 실적에 시장의 관심이 집중될 것"이라며 "최근 코어위브의 신용부도스와프(CDS) 프리미엄이 1100bp를 돌파하고 회사채 수익률도 15~16%까지 상승하는 등 AI 투자 지속 가능성에 대한 의구심이 확산했던 상황"이라고 설명했다.

이어 "이번 실적에서는 수주잔고의 매출 전환 속도와 연간 설비투자(CAPEX) 변화, 잉여현금흐름(FCF) 개선 여부 등이 관전 포인트"라고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com