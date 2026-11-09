LG AI연구원, 'K-엑사원' 성능 70% 개선…API 무료 개방

AI 핵심 요약beta
- LG AI연구원이 9일 K-엑사원 2.5를 공개했다.
- K-엑사원 2.5는 기존 모델보다 종합 성능이 70% 이상 향상됐다.
- LG AI연구원은 API를 무료 개방하고 내년 1월 차세대 모델 완성을 목표로 했다.
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엔비디아와 추론 기술 협력 추진…내년 1월 차세대 모델 완성 목표
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG AI연구원이 독자 인공지능(AI) 모델 'K-엑사원'의 성능을 8주 만에 70% 이상 끌어올렸다. 중국 딥시크 등 글로벌 AI 모델과 경쟁할 수 있는 수준의 성능을 확보한 데 이어 API를 무료로 개방해 실제 서비스 활용 확대에 나선다.
LG AI연구원은 9일 서울 코엑스에서 열린 '엔비디아 AI 데이 서울 2026'에서 성능을 개선한 'K-엑사원 2.5'를 공개했다고 밝혔다. 지난 8월 발표한 독자 AI 파운데이션 모델 2차 버전에 추가 학습을 적용한 기술 검증 모델로, 자체 측정한 24개 평가 지표의 종합 성능이 기존 대비 70% 이상 향상됐다.
특히 AI가 스스로 도구를 활용해 업무를 수행하는 '에이전틱 AI' 영역에서 경쟁력을 확인했다. 업무 자동화 평가에서는 74.6점으로 딥시크(74.9점)와 비슷한 수준을 기록했다. 웹 탐색 능력은 78.0점으로 딥시크(75.8점)를 앞섰으며, 소프트웨어 개발·수정 능력도 59.2점으로 딥시크(58.4점)를 웃돌았다. 다만 이는 LG AI연구원이 공개 데이터셋을 활용해 자체 측정한 결과다.
LG AI연구원은 이날부터 자체 플랫폼을 통해 K-엑사원 2.5의 API를 무료로 제공한다. 개발자와 기업, 연구기관 등 누구나 비용 없이 모델을 활용할 수 있다. 엔비디아의 AI 추론 최적화 기술 '다이나모' 적용도 검토해 서비스 처리 효율과 확장성을 높일 계획이다.
LG AI연구원은 이번에 검증한 학습 기술을 차세대 3차 모델 개발에 반영해 내년 1월까지 프런티어급 AI 모델을 완성한다는 목표다. 임우형 LG AI연구원 공동 연구원장은 "현재 3차수 모델 개발에 역량을 모으고 있다"며 "내년 1월까지 프런티어급 성능의 엑사원 모델을 완성하는 데 집중하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com