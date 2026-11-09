SGA솔루션즈, FISCON 2026 참가…'풀스택 마이크로 세그멘테이션' 전략 제시

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일루미오 기술 연계…애플리케이션부터 OS·커널까지 보안통제 확대

금융권 침해 확산 방어·제로트러스트 보안 적용 방향 소개

[서울=뉴스핌] 설희 기자= 통합 정보기술(IT) 보안 전문기업 SGA솔루션즈는 금융정보보호 컨퍼런스(FISCON 2026)에 참가해 글로벌 제로트러스트 세그멘테이션 기업 일루미오(Illumio)와의 기술 협력을 기반으로 한 '풀스택 마이크로 세그멘테이션' 전략을 제시한다고 9일 밝혔다.

최근 인공지능(AI)과 클라우드 기술 확산으로 금융 IT 인프라가 복잡해지면서 금융권을 겨냥한 사이버 위협에 대응하기 위한 내부 시스템 간 접근통제의 중요성도 커지고 있다.

마이크로 세그멘테이션은 서버와 애플리케이션 등 워크로드 간 통신을 세분화하고 업무상 필요한 접근만 허용하는 보안 방식이다. 침해 발생 시 공격자의 내부 이동을 제한하고 피해 확산을 막는 제로트러스트 보안체계 구현에 활용된다.

SGA솔루션즈 로고. [사진=SGA솔루션즈]

SGA솔루션즈는 이번 행사에서 애플리케이션부터 운영체제(OS)·커널 레벨까지 보안통제 범위를 확대하는 풀스택 마이크로 세그멘테이션 전략을 소개한다.

회사는 지난달 글로벌 제로트러스트 세그멘테이션 기업 일루미오와 리셀러 파트너십을 체결했다. 시큐어OS 기반 서버보안 솔루션 '레드캐슬(RedCastle)'과 서버백신 솔루션 '브이이지스(vAegis)'를 통해 축적한 서버 접근통제 및 커널 레벨 보안 기술을 일루미오의 애플리케이션 영역 마이크로 세그멘테이션 기술과 연계할 계획이다.

양사는 이를 기반으로 금융 IT 환경에서 접근통제와 침해 확산 방어체계를 구현하기 위한 기술 협력을 확대할 방침이다.

전시 현장에서는 금융권 보안 담당자를 대상으로 풀스택 마이크로 세그멘테이션의 기술적 개념과 적용 방향을 소개한다. 클라우드와 구축형(온프레미스) 환경에서의 워크로드 간 통신 통제, 핵심 시스템 보호, 침해 발생 이후 횡적 이동 제한 등을 중심으로 기술 상담을 진행할 예정이다.

일루미오의 라구 난다쿠마라 부사장도 기조연설자로 나서 제로트러스트와 마이크로 세그멘테이션 관련 보안 전략을 소개할 예정이다.

최영철 SGA솔루션즈 대표는 "AI와 클라우드 확산으로 사이버 위협이 고도화되면서 초기 침투 방어뿐 아니라 침해 발생 이후 내부 이동과 피해 확산을 통제하는 보안 역량이 더욱 중요해지고 있다"며 "SGA솔루션즈는 일루미오와의 기술 협력을 통해 애플리케이션부터 OS·커널 레벨까지 보안통제 범위를 확대하고, 금융권의 보안 요구에 대응하는 풀스택 마이크로 세그멘테이션 기술 역량을 강화해 나가겠다"고 말했다.

winter1004@newspim.com