한화에어로, 美서 '천무' 해상 사격시험…무인수상정 탑재 추진

AI 핵심 요약beta
- 한화에어로스페이스가 9일 미국 해안에서 천무 해상 사격시험을 진행한다고 밝혔다
- 시험은 중형 무인수상정에 천무 발사대를 탑재해 해상 운용 가능성을 확인하는 절차다
- 한화는 오스탈USA 인수 협상과 미 해군 상륙함 수주로 해양방산 확대에 나섰다
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오스탈USA 인수 협상 진행…유무인 함정·지상방산 통합솔루션 구축
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화에어로스페이스가 다연장로켓 '천무'의 해상 사격시험을 실시하며 미국 해양방산 시장 공략에 나선다. 기존 지상 운용 무기체계를 함정에서도 활용할 수 있도록 운용 플랫폼을 확대한다는 구상이다.
한화에어로스페이스는 미국 법인 한화디펜스USA(HDUSA)와 함께 이달 미국 남부 해안에서 두 차례에 걸쳐 선박에 탑재한 천무 유도탄의 사격시험을 진행한다고 9일 밝혔다.
이번 시험은 지대지 무기체계인 천무의 해상 운용 가능성을 확인하기 위한 것이다. HDUSA는 지난 4월 미국 중형 무인수상정(MUSV) 업체 마그넷 디펜스와 MUSV 'H38' 공동개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 현재 H38에 컨테이너 방식의 천무 발사대를 탑재하는 방안을 추진하고 있다.
한화는 미국 내 해양방산 사업 확대를 위한 현지 생산 기반 확보에도 나서고 있다. HDUSA는 현재 호주 조선·방산업체 오스탈의 미국 법인인 오스탈USA 인수를 추진 중이다.
한화에어로스페이스 관계자는 "호주 오스탈의 공시를 통해 확인된 바와 같이 현재 주요 실사를 마쳤으며 계약의 주요 내용에 대한 협상을 진행 중"이라고 설명했다.
이어 "미국의 방산 수요에 적극 대응해 유무인 함정 패키지뿐 아니라 자주포, 탄약 등 지상방산까지 아우르는 통합솔루션을 구축할 것"이라고 말했다.
한편 HDUSA는 지난달 미국 선박 건조 관리업체 토트서비스로부터 2억6900만달러 규모의 미 해군·해병대 중형 상륙함(LSM) 1척을 수주했다. 한화가 2024년 미국 필리조선소를 인수한 이후 약 2년 만에 확보한 수주 성과다.
heoneykim@newspim.com