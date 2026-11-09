씨어스, 3분기 이연 200억원 4분기 공급 추진…"연간 3만병상 목표"

AI 서버 지난달 말 입고 완료, 4분기 공급·매출 반영 추진

2개 분기 서버 선제 발주, 인텔·AMD 동시 대응 체계 구축

[서울=뉴스핌] 설희 기자= 웨어러블 인공지능(AI) 진단 모니터링 기업 씨어스는 AI 서버 수급 지연으로 지난 3분기 매출에 반영되지 못한 약 200억원 규모의 물량을 4분기에 공급하고 매출에 반영하는 방안을 추진한다고 9일 밝혔다.

회사 측은 지난 3분기 매출 차질이 AI 서버 입고 지연에 따른 공급 일정 변경에서 발생했다고 설명했다. 당초 지난 3분기 매출에 반영될 것으로 예상했던 약 200억원 규모의 물량은 AI 서버 수급 차질로 공급 일정이 지연됐다.

해당 서버는 지난달 말 입고가 모두 완료됐다. 씨어스는 4분기 중 이연 물량의 공급과 매출 반영을 추진하고 있다.

이영신 씨어스 대표이사. [사진=씨어스]

공급 차질 재발을 막기 위해 서버 발주와 재고관리 체계도 개선할 계획이다. 회사는 그동안 운영자금 제약으로 예상 물량을 선제적으로 확보하지 못하고 분기별 소요량에 맞춰 서버 발주와 입고 시기를 조정해 왔다.

앞으로는 최근 자금조달을 통해 확보한 재원을 바탕으로 최소 2개 분기 이상의 AI 서버 소요량을 사전에 발주해 공급 일정의 안정성을 높일 계획이다.

서버 조달 선택지를 넓히기 위한 기술적 대응도 완료했다. 기존 인텔(Intel) 중앙처리장치(CPU) 기반 서버뿐 아니라 AMD CPU 기반 서버에서도 자체 AI 엔진과 소프트웨어가 작동하도록 개발을 마쳤다. 회사는 이를 통해 서버 수급 환경 변화에 따른 공급 차질 가능성을 줄인다는 방침이다.

올해 4분기에는 지난 3분기에서 이연된 약 200억원 규모의 물량과 오는 2027년 1분기 병원 도입 수요를 기반으로 한 신규 공급 물량의 매출 반영을 추진한다.

씨어스의 AI 입원환자 모니터링 플랫폼 '씽크(thynC™)'는 판매사인 대웅제약이 차기 분기 병원 도입 계획과 예상 수요에 따라 제품을 발주하고 씨어스가 해당 물량을 공급하는 구조다. 회사는 현재 대웅제약과 추가 발주 규모를 협의하고 있으며 4분기 공급 물량을 확정해 매출 회복에 집중할 계획이다.

씨어스는 지난달 제2공장 준공으로 웨어러블 의료기기와 네트워크 장비의 연간 생산능력을 20만대 수준으로 확대했다. 서버 수급 안정화와 생산능력 확충을 기반으로 국내 씽크 사업의 공급 대응력을 높이고 발주 기준 연간 3만 병상의 최소 가이던스 달성에 역량을 집중할 방침이다.

이영신 씨어스 대표는 "3분기 실적 부진으로 주주와 투자자 여러분께 우려와 실망을 안겨드린 점 진심으로 사과드린다"며 "AI 서버 수급 정상화와 공급 안정성 강화로 200억원 규모의 지연 물량에 신규 수요를 더해 4분기 실적 회복을 이끌고, 연간 3만 병상 발주 목표도 반드시 달성할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

winter1004@newspim.com