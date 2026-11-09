삼기에너지솔루션즈 美 법인, 2050억원 규모 하이브리드 변속기 부품 수주

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

오는 2034년까지 변속기 케이스 공급…2028년 6월 양산

최근 2년 북미 엔진·변속기 부품 프로젝트 약 6000억원 확보

[서울=뉴스핌] 설희 기자= 전기차 배터리 부품 전문기업 삼기에너지솔루션즈는 미국 현지법인 삼기아메리카가 1억5319만달러(약 2050억원) 규모의 하이브리드 변속기 부품 공급 프로젝트를 수주했다고 9일 밝혔다.

이번 프로젝트는 오는 2034년까지 진행된다. 공급 제품은 하이브리드 차량의 변속기 시스템에 적용되는 변속기 케이스(TM CASE)다. 삼기아메리카는 약 195억원을 투입해 생산설비를 구축하고 오는 2028년 6월부터 양산에 들어갈 계획이다.

변속기 케이스는 변속기 내부의 주요 부품을 보호하고 지지하는 알루미늄 구조 부품이다. 변속기 작동 과정에서 발생하는 진동과 열에 대응하면서 내부 부품의 작동을 지원하는 역할을 한다.

삼기에너지솔루션즈 로고. [사진=삼기에너지솔루션즈]

이번 수주를 통해 삼기아메리카는 하이브리드 엔진에 이어 변속기 부품까지 공급 품목을 확대했다.

회사는 앞서 약 3000억원 규모의 엔진 부품 프로젝트를 확보한 데 이어 최근 약 1000억원 규모의 타이밍 체인 커버(TCC) 공급 프로젝트도 수주했다. 이번 변속기 케이스 수주를 포함하면 최근 2년간 확보한 북미 주요 부품 공급 프로젝트의 합산 규모는 약 6000억원이다.

삼기에너지솔루션즈는 기존 전기차(EV) 배터리 부품 사업을 기반으로 에너지저장장치(ESS) 분야에서도 사업을 확대하고 있다.

배터리관리시스템(BMS)에 적용되는 플랫 플렉시블 인쇄회로기판(FF-PCB) 기반 커넥터는 글로벌 배터리 기업의 ESS 공급 확대에 힘입어 올해 상반기 매출 176억원을 기록했다. 이는 지난해 연간 매출액 54억원을 넘어선 규모다.

삼기에너지솔루션즈 관계자는 "미국 현지법인을 중심으로 하이브리드 부품 수주가 확대되면서 북미 시장 내 사업 기반이 강화되고 있다"며 "기존 EV 배터리 부품과 ESS 분야에서도 공급 품목을 다변화해 중장기적인 성장 기반을 확대하겠다"고 말했다.

winter1004@newspim.com