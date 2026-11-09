롯데百, 메이커스 마크 팝업…위스키 5종 시음·맞춤 라벨

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점은 9일 잠실 롯데월드몰에서 메이커스 마크 팝업을 운영했다.
- 팝업에서는 위스키 5종 시음과 블라인드 테스트를 진행한다.
- 고객은 칵테일과 맞춤형 라벨 제작 등 체험 프로그램을 이용할 수 있다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데백화점은 오는 15일까지 서울 잠실 롯데월드몰 1층 아트리움에서 버번 위스키 브랜드 '메이커스 마크' 팝업스토어를 운영한다고 9일 밝혔다.
팝업에서는 메이커스 마크 위스키 5종을 선보인다. 제품별 특징을 비교할 수 있는 시음 프로그램과 블라인드 테스트도 진행한다.
판매 제품은 '메이커스 마크 오리지널'(750㎖·3만9800원), '메이커스 마크 46'(375㎖·6만9800원)을 비롯해 '캐스크 스트랭스', '독주 에디션', '셀러 에이지드' 등이다.
메이커스 마크를 활용한 하이볼과 위스키 사워, 올드 패션드 등 칵테일도 판매한다. 주말에는 아티스트와 협업한 한정 칵테일을 선보인다.
메이커스 마크 오리지널 750㎖ 제품 구매 고객은 캘리그래피와 라벨 스탬프를 이용해 맞춤형 라벨을 만들 수 있다.
방문객을 대상으로 메이커스 마크의 붉은 왁스와 이니셜 비즈를 활용한 넥 워머 꾸미기 프로그램도 운영한다.
kji01@newspim.com