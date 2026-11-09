알테오젠, 바이오유럽서 황반변성 신약 파트너링 논의

AI 핵심 요약beta
- 알테오젠은 9일 독일 바이오 유럽에서 황반변성 치료제 협력을 논의했다
- 알테오젠바이오로직스와 ALTS-OP01 글로벌 기업 미팅을 진행했다
- 하이브로자임 신규 파트너 발굴과 기술 도입·공동개발도 추진했다
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하이브로자임 신규 파트너도 물색
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 알테오젠이 9~11일 독일 쾰른에서 열리는 제약·바이오 파트너링 행사 '바이오 유럽 2026'에서 황반변성 치료제 후보물질의 사업 협력을 논의한다. 피하주사 전환 플랫폼 '하이브로자임'의 신규 파트너 발굴도 추진한다.
알테오젠은 자회사 알테오젠바이오로직스와 함께 황반변성 등 망막질환 치료제로 개발 중인 'ALTS-OP01'을 두고 글로벌 기업들과 만날 예정이다. 행사에 앞서 여러 기업이 미팅을 요청했으며, 전태연 알테오젠 대표도 관련 미팅에 직접 참여한다.
ALTS-OP01은 비정상적인 신생혈관 형성과 혈관 안정화에 관여하는 네 가지 표적을 동시에 조절하도록 설계한 융합단백질 후보물질이다. 태반성장인자(PlGF)와 혈관내피성장인자 B(VEGF-B) 등 기존 치료에 대한 보상 경로에 관여하는 표적까지 차단해 약효 지속성을 높이는 것이 개발 목표다.
알테오젠은 하이브로자임의 적용 범위를 넓히기 위한 협력도 모색한다. 최근 유럽종양학회(ESMO)에서 발표한 'ALT-B4' 기반 항체약물접합체(ADC) 피하주사 전환 연구 결과를 소개하고, 다른 치료제에도 플랫폼을 적용할 수 있을지 논의할 계획이다.
이와 함께 외부 기업이 보유한 기술과 후보물질을 살피고 기술 도입과 공동개발 가능성을 검토한다.
전태연 알테오젠 대표는 "ALTS-OP01에 대해 행사 전부터 높은 관심과 미팅 요청이 이어지고 있어, 자회사와 함께 직접 미팅에 참여해 유의미한 협력 기회로 이어질 수 있도록 힘을 보태고자 한다"고 말했다.
sykim@newspim.com