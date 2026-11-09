제네시스, 韓 최초 WEC 하이퍼카 풀시즌 소화…최고 성적 7위

AI 핵심 요약beta
- 제네시스 마그마 레이싱은 8일 WEC 최종전에서 13위로 완주했다
- 19호차는 경기 초반 선두권을 달렸으나 시스템 이상으로 중단했다
- 제네시스는 2027년 기존 라인업으로 9개 대회에 출전할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 제네시스 마그마 레이싱이 세계 내구레이스 최고 등급인 월드 인듀어런스 챔피언십(WEC) 하이퍼카 클래스에서 첫 시즌을 마무리했다.
제네시스는 지난 8일(현지시간) 이탈리아 몬차에서 열린 2026 WEC 최종전 '몬차 6시간'에서 GMR-001 하이퍼카 17호차가 13위로 완주했다고 9일 밝혔다.
예선 2위를 기록한 19호차는 경기 초반 약 2시간 동안 선두권을 유지했으나 시스템 이상으로 경기를 중단했다.
제네시스는 올해 국내 자동차 제조사 최초로 WEC 하이퍼카 클래스 8개 대회에 참가했다. 데뷔전인 이몰라 6시간에서 차량 2대가 모두 완주했으며, 스파 6시간에서는 8위로 첫 포인트를 획득했다.
이후 론 스타 르망에서 시즌 최고 성적인 7위에 올랐고, 바르셀로나 6시간에서는 마티스 조베르가 최연소 폴 포지션 기록을 세웠다.
제네시스 마그마 레이싱은 올해 확보한 주행 데이터와 운영 경험을 바탕으로 차량 성능을 개선할 계획이다. 2027년에는 기존 드라이버 라인업을 유지해 총 9개 대회에 출전한다.
가브리엘레 타르퀴니 제네시스 마그마 레이싱 스포팅 디렉터는 "GMR-001의 잠재력을 확인했다"며 "개선점을 보완해 내년 시즌 더 강한 모습으로 돌아오겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com