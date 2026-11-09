KCC글라스 홈씨씨, 석재 디자인 벽장재 '비센티월' 출시

AI 핵심 요약beta
- KCC글라스는 9일 홈씨씨 벽장재 비센티월을 출시했다
- 비센티월은 석재 디자인과 건식 시공으로 비용 부담을 낮췄다
- 총 15종 디자인과 맞춤 생산으로 적용 공간을 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = KCC글라스의 인테리어 전문 브랜드 '홈씨씨'는 벽장재 '비센티월(VICENTI WALL)'을 출시하고 인테리어 마감재 시장 공략에 나선다고 9일 밝혔다.
비센티월은 다양한 소재의 패널 표면에 필름을 입혀 석재 특유의 감각적인 패턴과 섬세한 질감을 구현한 인테리어 벽장재다. 사실적인 디자인에 간편한 건식 시공 방식을 결합해 짧은 시공 기간과 합리적인 비용으로 실제 타일을 시공한 듯한 공간을 완성할 수 있다.
디자인은 깊이감 있는 질감 표현이 특징인 딥엠보 패턴부터 은은한 베인(Vein) 무늬로 우아한 분위기를 담은 대리석 패턴까지 총 15종으로 구성됐다.
이와 함께 '비센티 인테리어필름'이나 '비센티 데코레이션 시트' 등 기존 홈씨씨 필름 제품의 디자인을 활용한 맞춤형 주문 생산도 가능해 같은 디자인의 비센티월과 필름 제품으로 일체감을 살린 '심리스(Seamless)' 인테리어도 연출할 수 있다.
KCC글라스는 비센티월의 디자인과 시공 경쟁력을 앞세워 주거 공간과 상업 공간은 물론 병원과 학교 등 의료, 공공시설로 적용 범위를 넓혀 나갈 계획이다.
KCC글라스 관계자는 "비센티월은 고급스러운 석재 디자인으로 공간의 완성도를 높이면서도 시공 기간과 비용 부담을 줄인 새로운 개념의 벽장재"라며 "공사비 상승이 지속되는 가운데 대리석 등 타일 벽장재를 원하지만 시공에 부담을 느끼는 소비자들에게 사실감 있는 디자인과 다양한 규격, 편리한 시공성을 갖춘 비센티월이 훌륭한 대안이 될 것"이라고 말했다.
tack@newspim.com