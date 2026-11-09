인크루트, 창립 28주년...'나비' 통해 채용 시장 AX 본격화

AI 핵심 요약beta
- 인크루트가 9일 창립 28주년을 맞아 채용 AX를 본격화했다.
- 인크루트는 채용·커리어 특화 인공지능 ‘Navi’를 공개했다.
- Navi 기반 인공지능 취업·채용 솔루션을 잇따라 출시하고 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 인크루트가 창립 28주년을 맞아 채용 시장 인공지능 전환(AX)을 본격화한다고 9일 밝혔다.
1998년 국내 최초로 취업 포털 분야를 개척한 인크루트는 '일과 사람을 연결하는 기회를 제공해 모두가 행복한 세상을 만든다'는 사명 아래 채용 시장의 변화에 대응하는 다양한 서비스를 선보여 왔다.
인크루트는 채용·커리어 특화 AI인 'Navi(나비)'를 공개하고 채용 AX를 본격화했다. 'Navi'는 인크루트가 국내 최초로 인터넷 채용 서비스를 시작한 이후 축적해 온 채용 데이터와 프로세스 전문성을 기반으로 개발됐다.
인크루트는 올해 'Navi'를 활용해 다양한 AI 취업지원솔루션과 AI 채용솔루션을 잇따라 출시하고 있다.
서미영 인크루트 대표는 "AI라는 거대한 산업 전환점을 맞아 인크루트만의 독보적인 HR 빅데이터와 기술력이 집약된 Navi를 통해 채용의 효율과 공정성을 한 단계 끌어올리고, 구직자와 기업 모두에게 최선의 가치를 제공하는 '채용 AX 기업'으로 거듭나겠다"라고 밝혔다.
tack@newspim.com