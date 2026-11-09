현대모비스, '청소년 공학 리더 페스티벌' 개최…자율주행 기술 경쟁

AI 핵심 요약beta
- 현대모비스는 7일 서울 하나고에서 청소년 공학 리더 페스티벌을 개최했다
- 전국 12개 고교 학생 100여명이 토론·자율주행·학술대회에 참가했다
- 인천 삼산고와 송도고가 자율주행 경진대회 부문별 우승을 차지했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대모비스가 미래 모빌리티 산업을 이끌 청소년 공학 인재 육성을 위해 자율주행 경진대회와 연구 성과 발표 행사를 개최했다.
현대모비스는 지난 7일 서울 하나고등학교에서 '2026 청소년 공학 리더 페스티벌'을 개최했다고 9일 밝혔다. 행사에는 전국 12개 고등학교에서 학생 100여명이 참가했다.
이번 행사는 공학 토론 대회와 자율주행차 경진대회, 청년공학 학술대회 등 3개 부문으로 진행됐다.
자율주행차 경진대회에서는 학생들이 직접 개발한 알고리즘으로 모형 자동차의 차선·신호 인식과 장애물 회피 성능을 겨뤘다. 딥러닝 기반 자율주행 부문에서는 인천 삼산고, ROS2 기반 피지컬 AI 부문에서는 인천 송도고가 각각 우승했다.
현대모비스는 2024년 고교학점제와 연계한 '공학 커뮤니케이션' 교과목을 개발했으며 지난해에는 '인공지능 자율주행 자동차 탐구' 교육과정을 추가했다. 현재 전국 14개 고등학교에서 약 1800명의 학생이 관련 교육과정에 참여하고 있다.
한성희 현대모비스 지속가능경영실장은 "학생들이 공학 지식을 바탕으로 문제 해결 역량을 기르고 자발적인 연구활동으로 확장할 수 있도록 지원하고 있다"며 "창의적 공학 인재 양성을 위한 지원을 확대하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com