대홍기획·인천시, 꽃게 껍데기 부상 예방 캠페인 시작

AI 핵심 요약beta
- 대홍기획과 인천시는 9일 환경미화원 안전 캠페인을 시작했다
- 붉은색 봉투로 날카로운 꽃게 껍데기 위험을 알리도록 했다
- 대홍기획은 인천 주요 시장에 안전수거 봉투 5만 장을 배포했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 대홍기획이 인천광역시와 함께 환경미화원의 안전을 위한 '크랩 얼럿(CRAB ALERT)' 캠페인을 시작했다. 붉은색 꽃게 안전수거 봉투를 활용해 종량제 봉투 속 날카로운 꽃게 껍데기를 쉽게 식별하도록 하는 공익 캠페인이다.
인천은 국내 주요 꽃게 생산지로 2025년 생산량이 6985톤으로 전국의 26.4%를 차지한다. 꽃게 껍데기는 버려지는 과정에서 수거 작업자의 안전을 위협할 수 있다. 종량제 봉투 안에 섞인 날카로운 가시를 미리 알아보기 어렵기 때문이다.
대홍기획이 인천 지역 환경미화원을 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자의 46%가 꽃게 껍데기로 인한 부상을 경험했다고 답했다. 반면 시민 대상 조사에서 이것이 위험할 수 있다는 사실을 알고 있다고 답한 비율은 8.7%에 불과했다.
대홍기획은 종량제 봉투 안에서도 식별하기 쉬운 붉은색 봉투를 마련했다. 꽃게 껍데기를 이 봉투에 담은 뒤 종량제 봉투에 넣으면 외부에서 보이는 붉은색이 위험을 알리는 신호 역할을 한다. 봉투는 폐비닐을 100% 재활용한 원료로 제작했으며 표면에는 올바른 배출 수칙을 인쇄했다.
대홍기획은 소래포구 등 인천 지역 주요 시장의 꽃게 판매처에 안전수거 봉투 5만 장을 배포했다. 캠페인 영상과 포스터를 통해 위험성과 올바른 배출 방법도 안내한다.
대홍기획 관계자는 "우리에게 친숙한 먹거리인 꽃게가 버려지는 순간 환경미화원에게는 날카로운 위험물이 될 수 있다"며 "꽃게를 사고 먹고 버리는 익숙한 과정에 안전 신호를 더해 수거 현장의 위험을 줄이는 데 보탬이 되고자 한다"고 밝혔다.
origin@newspim.com