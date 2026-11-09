알바몬, 수능·겨울방학 앞두고 '꿀알바 채용관' 오픈

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 알바몬은 수능과 겨울방학 시즌을 맞아 '꿀알바 채용관'을 오픈했다고 9일 밝혔다.
수능을 열흘 앞두고 첫 알바 탐색이 본격화하는 시기다. 알바몬에 따르면 지난해 10대 연간 알바 지원의 약 55%가 11~12월에 집중됐다.
수능을 마친 수험생이 처음 일자리를 찾아 나서고, 이어 겨울방학을 맞은 대학생의 단기 알바 수요가 더해진다. 다만 생애 첫 알바를 구하는 구직자는 어떤 공고를 믿고 지원해야 할지 판단하기 어렵다. 쏟아지는 공고 가운데 조건과 근무 환경을 하나하나 비교하기도 쉽지 않다.
알바몬이 말하는 꿀알바는 '내 조건에 맞는 좋은 알바를 안심하고 찾는 것'이다. 구직자가 공고 속에서 헤매지 않도록 조건에 맞는 신뢰도 높은 공고를 알바몬이 직접 선별해 한곳에 모은 것이 '꿀알바 채용관'이다.
알바몬 관계자는 "꿀알바는 원래 알바몬이라는 브랜드 메시지 그대로 생애 첫 알바 세대가 자신에게 맞는 좋은 알바를 안심하고 찾을 수 있도록 돕겠다"고 말했다.
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