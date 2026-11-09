종근당고촌재단, 발리서 고촌상 시상…결핵 퇴치 5개 단체 수상

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결핵 조기진단·치료 접근성 개선 공로

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 종근당고촌재단은 지난 5일(현지시간) 인도네시아 발리에서 제20회 고촌상 시상식을 열고, 결핵 조기진단과 치료 접근성 개선에 기여한 마셜제도 결핵관리프로그램, 인도 REACH, 케냐 보건솔루션센터를 공동 수상자로 선정했다.

시상식에는 인도네시아 보건부 장관을 비롯한 각국 보건 관계자 300여 명이 참석했다. 올해 초 연기됐던 제19회 고촌상 시상식도 함께 열렸다.

종근당고촌재단 정재정 이사장(왼쪽 다섯번째)과 결핵퇴치 국제협력사업단 마요와 조엘 사무총장(왼쪽 네번째), 퀸 오그부지라디포 이사회 의장(왼쪽 세번째)과 제19회 및 제20회 고촌상 수상자들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=종근당]

마셜제도 결핵관리프로그램은 결핵·당뇨병·한센병 검진을 통합한 지역사회 보건체계를 구축했다. 수도 마주로 주민 약 2만 명을 검진해 활동성 결핵 환자 314명을 발견했으며, 치료 성공률은 95.9%를 기록했다.

인도 REACH는 민간 의료기관과 약국을 연계해 결핵 검진과 환자 지원을 확대했다. 180곳 이상의 의료기관에서 약 150만 명을 선별검사해 결핵 환자 약 3000명을 발견했다. 결핵 치료를 마친 환자들이 참여하는 지원 프로그램을 통해 40만 명 이상의 결핵 환자에게 치료와 상담 등을 지원했다.

케냐 보건솔루션센터는 인공지능(AI) 기반 흉부 엑스레이와 이동형 진단장비를 활용해 의료 취약지역의 검진 접근성을 높였다. 결핵 검진을 호흡기질환·정신건강·영양 서비스와 연계해 약 16만5000명에게 보건의료 서비스를 제공하고 신규 결핵 환자 1876명을 발견했다.

제19회 고촌상은 결핵 대응 재원 확보에 기여한 파키스탄 도파시재단과 나이지리아 결핵퇴치 국제협력사업단에 돌아갔다. 도파시재단은 파키스탄 최초의 결핵퇴치의원연맹 설립을 주도하고 주정부와 협력해 81억 파키스탄 루피 이상의 재원을 확보하거나 기존 예산을 지켰다. 나이지리아 결핵퇴치 국제협력사업단은 정부와 민간기업의 참여를 이끌어 약 24억 나이라의 기부금과 120만 달러 상당의 진단장비를 확보했다.

정재정 종근당고촌재단 이사장은 "앞으로도 결핵 없는 세상을 실현하기 위해 각국의 협력과 현장의 노력이 지속될 수 있도록 지원을 이어갈 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com