넥슨, 국제 AI 학술대회서 최우수논문상 수상

AI 핵심 요약beta
- 넥슨코리아 연구진이 9일 국제 AI 학술대회 최우수논문상을 받았다
- 연구진은 스팀 이용자 리뷰 1937만건을 분석해 AI 수용성을 조사했다
- 넥슨은 연구 결과를 바탕으로 게임 AI 기능 사전 진단 체계를 개발했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨코리아 AI 본부 응용분석실 연구진이 국제전기전자공학회(IEEE) 주관 국제 인공지능 학술대회 'ICTAI 2026'에서 최우수논문상을 받았다. 이 상은 전체 발표 논문 중 1편에만 주어진다.
지우석, 정연우, 황상호, 류성일 연구진이 수행한 수상 논문은 '게임 속 AI는 언제 환영받고 언제 거부되는가'를 주제로 한다. 연구진은 글로벌 게임 플랫폼 스팀의 이용자 리뷰 약 1937만 건을 분석해 게임 속 AI에 대한 사용자 수용성을 조사했다.
분석 결과 AI가 이용자를 돕는 협력자 역할을 하거나 게임 플레이에 자연스럽게 녹아들 때 긍정적 반응을 보였다. 반면 AI가 게임의 주변적 요소에 머물거나 이용자가 통제하기 어렵다고 느낄 때는 부정적 평가가 나왔다.
넥슨은 이 연구를 바탕으로 게임 출시 전 AI 기능을 점검하는 사전 진단 체계를 개발했다. 개발 담당자나 테스트 참여자가 AI 기능을 직접 사용한 뒤 질문에 답하면 긍정 요소와 개선 필요 부분을 확인할 수 있다.
류성일 응용분석실장은 "이번 수상은 산업 현장의 문제의식에서 출발한 연구가 국제 학술 무대에서도 가치를 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 데이터와 AI 기반 연구로 산업 현장의 문제를 풀어 나가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com