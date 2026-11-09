제주항공, 고객 맞춤형 항공권 특가 정보 제공

AI 핵심 요약beta
- 제주항공은 9일 고객 맞춤형 항공권 특가 서비스 운영을 밝혔다.
- 고객은 여행 동반자·출발 공항·희망 여행지 등을 등록할 수 있다.
- 서비스는 7월 시작 후 10월 말까지 누적 6만여 건이 등록됐다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 제주항공은 고객의 여행 취향에 맞춰 항공권 특가 정보를 제공하는 '내 여행 취향' 서비스를 운영하고 있다고 9일 밝혔다.
'내 여행 취향'은 고객이 여행 동반자와 출발 공항, 희망 여행지, 선호하는 부가서비스 등 4가지 항목을 등록하면 해당 정보를 바탕으로 관심 노선의 항공권 특가 정보를 이메일로 안내하는 서비스다.
기존에 일괄적으로 제공하던 항공권 특가 정보와 달리 고객이 직접 선택한 여행 선호도를 반영해 맞춤형 정보를 제공하는 것이 특징이다.
서비스는 PC·모바일 마이페이지 또는 모바일 앱 전체 메뉴에서 이용할 수 있다. 등록한 정보는 언제든지 변경할 수 있어 여행 계획이나 선호도가 달라져도 새로운 관심 정보를 설정할 수 있다. 지난 7월 서비스를 시작한 이후 10월 말까지 누적 등록 건수는 6만여 건을 기록했다.
제주항공 관계자는 "고객마다 여행을 떠나는 목적과 선호하는 여행지가 다른 만큼 고객이 직접 선택한 취향에 맞춰 필요한 정보를 제공하는 데 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 고객의 다양한 선호와 이용 패턴을 반영해 여행 준비 과정의 편의성을 높이겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com