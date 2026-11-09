와이즈버즈, 구글 애즈 임팩트 어워드 미디어 성과 수상

AI 핵심 요약beta
- 와이즈버즈가 9일 구글 애즈 임팩트 어워즈 미디어 성과 부문을 수상했다
- 코오롱스포츠 캠페인에 구글 AI 광고 솔루션을 적용해 성과를 인정받았다
- 직방 캠페인으로 앱 성장 부문 대행사 트랙 파이널리스트에도 올랐다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 와이즈버즈가 구글이 주최하는 '2026 구글 애즈 임팩트 어워즈(Google Ads Impact Awards)'에서 '미디어 성과(Media Achievement)' 부문 수상자로 선정됐다.
구글 애즈 임팩트 어워즈는 Google Ads와 AI 기반 광고 솔루션으로 비즈니스 성과를 창출한 광고주와 대행사를 조명하는 구글의 글로벌 시상식이다. 올해 한국에서는 5개 부문을 광고주, 대행사 트랙으로 나눠 심사했으며, 대행사 트랙에서는 5개사만이 수상했다.
와이즈버즈는 코오롱스포츠 FW 시즌 캠페인에서 디맨드젠(Demand Gen), 실적 최대화(Performance Max), AI Max 검색 캠페인 등 구글의 AI 광고 솔루션을 구매 여정 전반에 연계해 광고 효율과 매출을 높인 점을 인정받아 '미디어 성과' 부문에서 수상했다.
이와 함께 직방 캠페인으로 모바일 앱 설치 확대와 광고 투자수익 개선으로 사업 성장을 이끈 사례를 평가하는 '앱 성장(App Growth)' 부문에서는 대행사 트랙 파이널리스트에 올랐다. 운영체제(OS)별 데이터 환경에 맞춰 영상 중심의 앱 캠페인(App Campaign for Video)과 가치 기반 입찰 전략을 적용해 신규 설치 규모를 키우고 실제 사용으로 이어지는 유입의 질을 높였다.
최호준 와이즈버즈 대표는 "구글 AI 기술을 활용한 전략이 광고주의 실제 매출 성과로 이어졌다는 점에서 뜻깊은 수상"이라며, "앞으로도 와이즈버즈의 자체 AI 기반 솔루션을 바탕으로 광고 운영 역량을 고도화해 고객사의 성장에 기여하겠다"고 말했다.
와이즈버즈는 구글, 메타, 틱톡, 네이버, 카카오, X, 토스 등 다양한 플랫폼 및 미디어와 세일즈 파트너십을 구축하고 있으며, 자회사인 애드이피션시와 함께 퍼포먼스 마케팅 분야의 전문성을 강화하고 있다.
whitss@newspim.com