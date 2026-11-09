故조석래 효성 명예회장, '한미우호상' 수상…한미 경제협력 공로

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한미FTA 체결 기반 마련·미국 비자면제 프로그램 가입 기여

조현준 회장 대리 수상…"선친 뜻 이어 한미동맹 강화에 최선"

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 고(故) 조석래 효성그룹 명예회장이 한미 양국의 경제협력과 우호 증진에 기여한 공로를 인정받아 '제24회 한미우호상'을 수상했다.

효성은 지난 6일 서울 워커힐 호텔에서 열린 '한미우호상 시상식 및 한미우호의 밤'에서 조 명예회장이 한미협회로부터 한미우호상을 수상했다고 9일 밝혔다. 이날 시상식에서는 아들인 조현준 효성 회장이 상을 대리 수상했다.

조석래 효성그룹 명예회장.[사진=효성]

조 명예회장은 한미 자유무역협정(FTA) 체결 기반을 마련하고 한국의 미국 비자면제 프로그램(VWP) 가입을 지원하는 등 민간 경제외교에 기여한 공로를 인정받았다.

조 명예회장은 2000년 한미재계회의 한국 측 위원장을 맡아 국내 기업인 중 처음으로 한미FTA의 필요성을 공론화했다. 이후 양국 경제계의 공동 연구를 주도하고 정부와 의회 관계자들을 설득하며 2006년 공식 협상 개시의 기반을 마련했다.

2007년 한미FTA 타결 이후에도 미국 워싱턴을 방문해 의회 의원들에게 비준을 촉구하는 등 협정 발효를 위한 민간 차원의 활동을 이어갔다.

한국의 미국 비자면제 프로그램 가입에도 기여했다. 조 명예회장은 미국 국무부 장관에게 비자면제 프로그램 참여를 요청하는 서한을 보내고 한미재계회의 내 비자분과위원회 설치를 추진했다.

이날 상을 대리 수상한 조현준 회장은 "외조부 송인상 회장께서 제2대 한미협회장을 오래 역임하시고 2004년 같은 상을 받으셨는데, 오늘 선친께서도 뜻깊은 상을 받게 돼 가족을 대표해 깊이 감사드린다"고 말했다.

이어 "아버님께서 평생 바라셨던 '서로를 이해하고 함께 성장하는 한미동맹'이 오늘날 현실이 되고 있다는 생각에 감회가 새롭다"며 "선친의 뜻을 가슴에 새겨 한미동맹이 미래 세대까지 더욱 굳건하게 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 한미우호상은 한미협회가 2002년부터 양국의 우호 증진과 유대 강화에 기여한 인물을 선정해 수여하는 상이다. 올해 행사에는 한미 양국 주요 인사 약 300명이 참석했다.

heoneykim@newspim.com