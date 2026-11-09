교통안전 중소기업 판로 넓힌다…TS·도로교통공단 협업

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'교통안전 붐업데이' 개최

기술마켓 등록 기업 7곳 참여

현장 도입 검토·제품 고도화 컨설팅

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 한국교통안전공단(TS)과 한국도로교통공단(KOROAD)이 기술 인증을 받은 중소기업과 구매상담을 진행하며 판로 확대에 나섰다.

한국교통안전공단(TS)은 지난 5일 한국도로교통공단 서울지부에서 '교통안전 붐업데이(Boom-up Day)'을 추진했다. [사진=TS]

9일 TS는 도로교통공단과 함께 '교통안전 붐업데이(Boom-up Day)'를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 기술력이 우수하지만 판로 개척에 어려움을 겪는 교통안전 중소기업을 지원하기 위해 마련됐다. 양 기관의 기술 인증을 받아 중소기업 기술마켓에 등록된 교통안전 분야 기업 7개사가 참가했다.

행사는 기술 소개가 실제 계약과 기관 도입으로 이어질 수 있도록 일대일 맞춤형 구매상담회로 운영됐다. 양 기관은 기업별 기술제품의 현장 도입 가능성을 검토하고 제품 고도화를 위한 전문 컨설팅을 병행했다.

중소기업의 장기적인 성장을 뒷받침하기 위한 지원사업 안내와 현장 상담도 진행했다. 해외 동반진출 지원과 중소기업 지원사업, 미활용 특허 지원제도 등을 소개했다.

지속가능경영(ESG) 역량 강화를 위해 윤리·인권경영 도입 컨설팅과 ESG 교육 프로그램도 실시했다.

정용식 TS 이사장은 "이번 행사는 교통안전 분야를 대표하는 두 전문기관이 힘을 모아 중소기업의 실질적인 판로를 열어준다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 중소기업 기술마켓 판로 확대는 물론 ESG 경영과 해외 진출까지 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장할 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. '교통안전 붐업데이'는 어떤 행사인가요?

A. 한국교통안전공단(TS)과 한국도로교통공단(KOROAD)이 기술력은 있지만 판로를 찾는 데 어려움을 겪는 교통안전 중소기업을 지원하기 위해 마련한 행사입니다. 두 기관은 기업의 기술 소개가 실제 구매 계약과 현장 도입으로 이어질 수 있도록 구매상담회를 열었습니다.

Q. 어떤 기업들이 참여했나요?

A. 두 기관의 기술 인증을 받아 '중소기업 기술마켓'에 등록된 교통안전 분야 중소기업 7개사가 참여했습니다.

Q. 일대일 구매상담에서는 무엇을 검토했나요?

A. 두 기관은 기업별로 제품을 현장에 도입할 수 있는지 검토하고, 제품을 개선할 수 있도록 전문 상담을 제공했습니다. 실제 계약 체결이나 도입 여부는 이번 발표에서 밝히지 않았습니다.

Q. 판로 개척 외에 어떤 지원제도를 안내했나요?

A. 두 기관은 해외 동반진출 지원사업과 미활용 특허 지원제도 등 중소기업이 활용할 수 있는 사업을 소개했습니다. 참여 기업이 관심 있는 지원사업을 문의할 수 있도록 현장 상담도 진행했습니다.

Q. 중소기업의 ESG 경영을 위해 어떤 지원을 제공했나요?

A. 참여 기업이 윤리경영과 인권경영을 도입할 수 있도록 컨설팅을 제공하고, ESG 경영 역량을 높이기 위한 교육 프로그램을 운영했습니다.

chulsoofriend@newspim.com