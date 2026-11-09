김동선, 한화M&S 338만주 추가 매수...."소액주주 피해 최소화"

AI 핵심 요약beta
- 김동선 한화M&S 사장이 9일 회사 주식 338만주를 추가 공개매수했다
- 추가 공개매수 가격은 주당 8000원이며 기간은 30일까지다
- 한화M&S 주가는 1차 공개매수 종료 후 7000원까지 하락했다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 김동선 한화머시너리앤서비스홀딩스(한화M&S) 미래전략총괄 사장이 사재 약 270억원을 들여 회사 주식을 추가로 공개매수한다. 이달 초 첫 공개매수를 마친 뒤 주가가 다시 하락하자 소액주주 보호를 명분으로 두 번째 매수에 나섰다.
한화M&S는 김 사장이 9일 금융감독원에 회사 보통주 약 338만주를 주당 8000원에 공개매수한다는 내용의 신고서를 제출했다고 밝혔다. 매수 대상은 전체 보통주의 약 4%이며, 기간은 이날부터 30일까지 22일 간이다. 매수 가격은 1차 때와 같다.
이번 결정은 첫 공개매수 이후 주가 상승분이 일부 반납된 가운데 나왔다. 한화M&S 주가는 공개매수 발표 직전 6080원에서 1차 매수 종료 직후인 지난 3일 7900원까지 올랐다. 이후 6일에는 종가 기준 7000원으로 내려앉았다.
김 사장은 앞서 지난달 보통주 2620만3000주를 주당 8000원에 사들이겠다고 발표했다. 1차 공개매수로 확보한 주식은 목표 물량의 87.7%인 2297만5541주다. 회사는 이번 추가 매수 역시 주요 경영진이자 단일 최대주주로서 책임경영을 강화하기 위한 결정이라고 밝혔다.
한화M&S 관계자는 "1차 공개매수 종료 후 소액주주들의 피해가 우려되는 상황에서 긴급한 추가조치가 필요하다고 판단했다"고 설명했다.
한화M&S는 올해 8월 한화그룹의 테크·라이프 부문 인적분할과 함께 설립돼 같은 달 유가증권시장에 상장했다. 테크 부문은 한화비전·한화세미텍·한화모멘텀·한화로보틱스 등으로, 라이프 부문은 한화갤러리아·한화호텔앤드리조트·아워홈 등으로 구성돼 있다.
nrd@newspim.com