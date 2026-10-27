두산건설 골프단, 인스타그램 팔로워 3만명 돌파…팬 참여 콘텐츠 결실

AI 핵심 요약beta
- 두산건설 We’ve 골프단은 27일 인스타그램 팔로워 3만명을 돌파했다
- 두산건설은 경기 소식과 선수 일상, 팬 참여 콘텐츠로 소통을 확대했다
- 두산건설은 11월 17일 두 번째 온라인 팬 초청 프로암을 개최한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=두산건설 We've 골프단이 국내 프로 골프단 최초로 공식 인스타그램 팔로워 3만명을 넘어섰다. 지난해 12월 2만명을 돌파한 뒤 약 10개월 만이다.
2023년 창단한 두산건설 골프단은 같은 해 8월 인스타그램 운영을 시작해 2024년 10월 팔로워 1만명을 달성했다. 이후 선수들의 경기 소식과 일상을 담은 콘텐츠, 팬 참여 행사 등을 꾸준히 선보이며 소통을 확대해 왔다.
대회 기간에는 라운드별 경기 모습과 순위를 전하고, 선수들이 참여하는 숏폼 영상과 인터뷰를 제작했다. 지난 6월 김민솔의 맥콜·모나 용평 오픈 우승 소감을 담은 영상은 올 하반기 구단 콘텐츠 가운데 가장 높은 조회수를 기록했다. 휴식기에는 선수단 워크숍을 브이로그로 공개했다.
팬 참여를 유도하는 이벤트도 이어가고 있다. 선수 기록과 성적을 활용한 퀴즈를 진행하고, 팬들과 함께 정한 공식 팬덤명 '위버(We'ver)'를 선수들의 메시지와 콘텐츠에 활용하고 있다.
지난 8월에는 선수들이 직접 부른 공식 구단송 'We've got everything'을 발표했다. 9월 공개한 뮤직비디오의 전체 영상은 구단 공식 인스타그램에서 선보였다.
온라인 팬들을 초청하는 프로암 행사도 마련했다. 지난 8월 처음 열린 '두산건설 We've Together'는 참가 신청 경쟁률이 250대 1을 넘겼다. 두산건설은 오는 11월 17일 경기도 가평베네스트GC에서 조윤정, 김영주, 안소현, 안예인, 문서형이 참가하는 두 번째 행사를 개최할 예정이다.
두산건설 관계자는 "팔로워 3만명이라는 숫자도 의미가 있지만 팬들이 콘텐츠와 행사에 꾸준히 반응하고 직접 참여한다는 점을 더 뜻깊게 생각한다"며 "선수들의 다양한 매력을 보여주고 팬들이 특별한 경험을 할 수 있는 프로그램을 확대하겠다"고 말했다.
iaspire@newspim.com