세종시 '불법주정차 갈등' 해결 사례 '정부혁신 왕중왕전' 본선 진출

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 19일 불법주정차 갈등 해결 사례로 본선에 진출했다
- 주민·상인 의견 수렴과 현장 소통으로 반복 민원을 해소했다
- 주민 설치 차선규제봉을 공공 교통안전시설로 전환해 관리한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
28일까지 '소통혁신24'서 추천·댓글 응원 가능
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 주민과 상인 간 불법주정차 갈등을 소통으로 해결한 혁신사례로 '2026 정부혁신 왕중왕전' 본선에 진출했다.
19일 시에 따르면 행정안전부가 주관하는 이번 대회 본선에 오른 사례는 교통정책과의 '불법 교통안전시설물, 철거보다 참여·소통으로 갈등을 해결하다'로 현장 소통으로 조정하고 반복 민원을 해소한 점에서 혁신성을 인정받았다.
이번 사례는 한솔동 단독주택단지 인근에서 발생한 상습 불법주정차 문제를 해결하는 과정에서 나왔다. 상가 방문 차량의 불법주정차로 주민과 상인 간 갈등이 이어지자 일부 주민은 사비를 들여 차선규제봉을 설치했다.
시는 설치된 시설물을 일괄 철거하거나 행정 처분하는 대신 주민과 상인회의 의견을 수렴하고 관계기관 합동 현장점검을 진행하며 갈등 조정에 나섰다. 이후 주민들이 설치한 차선규제봉을 기부채납 방식으로 공공 교통안전시설로 전환해 관리하기로 했다.
일방적인 철거와 단속 중심의 대응에서 벗어나 이해당사자 간 소통을 통해 해결책을 마련하고 주민이 설치한 시설물을 공공 관리 체계에 편입해 반복 민원을 줄였다는 점이 특징이다.
이 사례는 이날부터 오는 28일까지 '소통혁신24' 홈페이지에서 진행되는 온라인 정책소통을 통해 확인할 수 있다. 시민들은 홈페이지에서 사례를 살펴보고 추천과 댓글로 응원에 참여할 수 있다.
온라인 정책소통 평가 결과는 예선 평가와 합산된다. 본선 진출 41개 사례 가운데 상위 13개 사례가 최종 경진대회에 진출하며 국민 댓글에 대한 답변과 소통 노력, 사례별 영상 조회수, 추천(좋아요) 수 등이 평가에 반영된다.
시는 시민들의 관심과 참여가 최종 경진대회 진출에 중요한 만큼 적극적인 추천과 댓글 응원을 당부했다.
vincent977@newspim.com