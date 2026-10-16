세종시, 전국 최초 '물 다소비시설 관리 모델' 구축 추진

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 16일 5개 기관과 물 다소비시설 관리협약을 체결했다
- 협약 기관들은 물 사용량 절감과 재이용을 위한 관리체계를 구축한다
- 연간 물 사용량 2만9000㎥와 수도요금 9800만원 절감을 추진한다
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물 절약·재이용 등 연간 사용량 2만9000㎥ 절감 기대
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 정부의 물 다소비시설 관리방안을 현장에 적용하는 전국 최초의 선도 모델을 구축해 물 사용량 절감과 탄소 저감을 추진한다.
16일 세종시는 이날 시청 세종실에서 기후에너지환경부, 한국수자원공사, 한국환경공단, 한국중부발전㈜ 세종발전본부, 한국자산관리공사 등 5개 기관과 물 다소비시설 관리 선도 모델 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 지난해 12월 기후에너지환경부가 수립·배포한 물 다소비시설 관리방안을 현장에 적용하는 시범사업을 추진하기 위해 마련됐다.
시범사업은 연간 6만톤 이상의 물을 사용하는 대규모 시설을 대상으로 지자체와 정부, 공공기관 등이 협력해 물 수요관리 체계를 구축하고 물 사용량을 줄이는 것이 핵심이다.
협약에 따라 참여 기관들은 물 사용 실태조사와 절감 목표 설정 등 관리계획 수립, 물 절약·재이용 사업 추진 및 기술지원, 물 사용량 공개와 성과 검증, 우수사례 발굴·공유 등을 추진한다.
시는 이번 사업을 통해 물 다소비시설인 한국중부발전㈜ 세종발전본부와 한국자산관리공사 중부개발처의 연간 물 사용량을 약 2만9000㎥ 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
목표를 달성하면 수도요금 약 9800만원을 절감하고 연간 약 6.9tCO₂eq의 탄소 저감 효과도 거둘 것으로 전망된다. 이는 30년생 소나무 약 1041그루가 1년간 흡수하는 이산화탄소량에 해당한다.
이경우 환경녹지국장은 "이번 시범사업은 물 다소비시설과 지원기관이 자발적으로 협력하고 시설이 직접 물 사용량을 공개하며 절감 목표를 이행하는 모델"이라며 "사업 성과를 면밀히 검증해 다른 시설과 지역으로 확산할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com