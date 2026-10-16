삼성바이오 노조, 2차 전면파업 앞두고 21일 단체행동 예고

AI 핵심 요약beta
- 삼성바이오로직스 노조가 21일 송도 사업장에서 2000명 규모 집회를 연다
- 노조는 26일부터 3주간 2차 전면파업을 예고했다
- 임금과 인사제도 이견으로 정부 중재에도 노사 협상은 결렬됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스 노동조합이 2차 전면파업을 앞두고 오는 21일 인천 송도 사업장에서 집회를 연다. 임금과 인사 제도를 둘러싼 노사 간 이견이 정부 중재 이후에도 이어지면서 단체행동에 나서는 것이다.
16일 제약·바이오업계에 따르면 삼성바이오로직스 노조는 오는 21일 점심시간 송도 사업장 게이트 1 앞에서 집회를 개최한다. 노조가 신고한 집회 규모는 2000명이다. 노조가 예고한 이달 26일부터 3주간의 2차 파업을 앞두고 사전 집회 성격으로 풀이된다.
삼성바이오로직스 노사는 임금 인상과 인사 제도 개선 등을 놓고 협상을 이어왔으나 합의점을 찾지 못했다. 사측은 기본급 6.2% 인상과 일시금 지급 등을 제안한 반면, 노조는 기본급 9.5% 인상과 영업이익의 15% 성과급 지급 등을 요구하고 있다. 인사 제도 개선과 경영권 행사 과정의 투명성 강화도 노조 요구에 포함된 것으로 알려졌다.
노조는 지난 3월 23일 노동쟁의 조정이 결렬된 뒤 4월 하순 부분파업에 돌입했다. 이어 5월 1일부터 5일까지 '1차 총파업'으로 규정한 전면파업을 진행했다.
이후 연장·휴일 근무를 거부하는 준법투쟁을 이어갔다. 정부 중재로 세 차례 사후조정 회의도 열렸지만, 노사는 입장 차를 좁히지 못했다.
삼성바이오로직스 관계자는 "회사는 계속해서 조합과의 대화 창구를 열어두는 한편 집회 등 단체행동 상황과 관련해 사업장의 안정적인 운영과 안전관리에 만전을 기할 예정"이라고 밝혔다.
sykim@newspim.com