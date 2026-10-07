삼성바이오로직스, 통합 CDMO·신규 모달리티로 日 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 삼성바이오로직스가 7일 바이오 재팬 2026서 세미나를 열었다.
- 통합 CDMO와 ADC 공정 최적화 기술을 소개했다.
- 일본·APAC 고객 대상 수주전에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스는 7일 일본 요코하마에서 개막한 '바이오 재팬 2026'에서 통합 위탁개발생산(CDMO) 서비스와 항체·약물접합체(ADC) 공정 최적화 기술을 소개하는 세미나를 열었다고 밝혔다.
오는 9일까지 요코하마 퍼시피코 컨벤션센터에서 열리는 이번 행사에서 삼성바이오로직스는 단독 부스를 운영하며 일본을 비롯한 아시아태평양(APAC) 지역 고객사를 대상으로 수주 활동을 펼친다. 행사 참가는 2023년부터 4년 연속이다.
업계 관계자 200여명이 참석한 세미나에서는 제임스 최 영업지원담당 부사장이 통합 CDMO 서비스와 신규 모달리티 역량을 소개했다.
최 부사장은 "일본 내 ADC, 펩타이드 등 신규 모달리티 개발이 활발해지면서 CDMO 관련 수요도 급증하고 있다"며 위탁연구(CRO)·위탁개발(CDO)·위탁생산(CMO)을 아우르는 엔드투엔드 서비스를 통해 고객 수요에 대응하겠다고 밝혔다.
삼성바이오로직스는 항체의약품 외에 메신저 리보핵산(mRNA), ADC 등으로 사업 포트폴리오를 확대하고 있다. 송도 제3바이오캠퍼스에 멀티 모달리티 생산시설을 구축하고, 글로벌 펩타이드 CDMO 기업 폴리펩타이드그룹 인수를 통해 펩타이드 시장 공략도 본격화할 예정이다.
일본에서는 지난해 개소한 도쿄 영업사무소를 통해 고객 접점을 넓히고 있다. 일본 상위 10개 제약사 중 여러 곳을 포함한 고객사와 프로젝트를 진행하고 있다.
이어 최연정 뉴모달리티그룹 프로는 전산유체역학(CFD)을 활용한 ADC 접합 공정 최적화 연구 성과를 발표했다.
CFD는 유체 흐름과 열 전달, 물질 이동 등을 컴퓨터 시뮬레이션으로 분석하는 기술이다. ADC는 항체와 약물을 연결한 의약품으로, 생산 규모를 확대할 때도 균일한 혼합 환경을 유지하는 것이 품질 관리에 중요하다.
최 프로는 "유체 흐름, 열 전달, 물질 이동 등을 시뮬레이션으로 분석하는 CFD 기술로 혼합 환경의 변화 가능성을 예측했다"며 "생산 규모 확대 시에도 일관된 ADC 생산 품질을 유지할 수 있음을 확인했다"고 말했다.
삼성바이오로직스는 이달 'CPHI 밀란 2026', '월드 ADC 샌디에이고', '바이오플러스-인터펙스 코리아 2026' 등 국내외 행사에도 참가해 글로벌 고객사와의 접점을 확대할 계획이다.
sykim@newspim.com