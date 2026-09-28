삼성바이오로직스, BPI서 공정 혁신 공개…개발기간 3.5개월 단축

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배양공정 플랫폼 'S-Tensify' 활용 타이터 2배 향상

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스는 글로벌 바이오 산업 콘퍼런스 '2026 바이오프로세스 인터내셔널(BPI)'에 참가해 바이오의약품 제조 공정 혁신 전략을 소개했다고 28일 밝혔다.

BPI는 바이오의약품 개발과 생산, 분석 분야의 기술을 공유하는 행사다. 올해 행사는 지난 22일부터 25일까지 미국 보스턴에서 열렸으며 전 세계 250여개 기업과 3000명 이상의 바이오업계 관계자가 참석했다.

이태희 삼성바이오로직스 항체세포정제 공정개발팀장(상무)이 23일(현지시간) 전문가 발표 세션에서 강연하고 있다. [사진=삼성바이오로직스]

2018년부터 9년 연속 BPI에 참가한 삼성바이오로직스는 올해 단독 부스를 마련하고 위탁연구(CRO)부터 위탁개발(CDO), 위탁생산(CMO)까지 바이오의약품 전 주기 지원 역량을 소개했다. 삼성 오가노이드와 CDO, 다중 모달리티 생산 역량 등도 알렸다.

공정 개발 성과도 공개했다. 이태희 삼성바이오로직스 항체세포정제 공정개발팀장(상무)은 통합 제조 및 품질관리(CMC)를 기반으로 분자별 맞춤형 공정을 설계해 개발 기간을 기존 13개월에서 9.5개월로 단축한 사례를 발표했다.

포스터 세션에서는 세포주와 배양공정 개발 기술을 소개했다. 김영희 세포주개발그룹장은 복합 분자를 위한 세포주 개발 플랫폼을 발표했으며 이소정 배양공정개발그룹장은 배양공정 강화 플랫폼 'S-Tensify'를 활용한 공정 전략을 공개했다.

삼성바이오로직스에 따르면 S-Tensify를 활용하면 세포 배양 밀도를 높여 타이터(Titer)를 기존 대비 2배 수준으로 높이면서 품질을 유지할 수 있다.

삼성바이오로직스는 BPI와 함께 열린 '세포·유전자 치료제 국제학회(Cell & Gene Therapy International)'에도 참가했다. 가르시아 아비게일 AAV기술그룹장은 아데노연관바이러스(AAV) 내부에 치료 유전자가 정상적으로 포함된 비율을 평가하는 완전 캡시드(Full Capsid) 분석 전략을 소개했다.

제임스 최 삼성바이오로직스 영업지원담당 부사장은 "BPI에서 CRO부터 CDO, CMO에 이르는 바이오의약품 전 주기 지원 역량과 기술력을 소개했다"며 "고도화된 기술과 서비스를 통해 글로벌 시장에서 입지를 확대하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com