카카오페이, 유튜브 콘텐츠 '불$량학생' 공개

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오페이가 공식 유튜브 채널 '이페오카카'를 통해 래퍼들의 금융 성장기를 다룬 오리지널 콘텐츠 '불$량학생'을 선보인다고 28일 밝혔다.

[사진=카카오페이]

'불$량학생'은 힙합의 소비 문화에서 벗어나 금융의 본질을 다루는 콘텐츠로, 래퍼들이 금융 관련 교육을 받는 과정을 담은 웹예능이다. 출연진은 분야별 전문가를 만나 소비와 투자, 삶의 가치 등을 주제로 대화를 진행한다.

출연진으로는 래퍼 키드밀리와 힙합 그룹 '오카시'의 메이슨홈, 제프리 화이트가 참여한다. 출연자들은 소비, 주식, 성공, 주거, 은퇴 등 금융 관련 주제를 학습한다. 지난 22일 공개된 첫 방송인 '소비 편'에는 뇌과학자 장동선 박사가 출연해 보상 심리와 충동구매 등 소비 메커니즘을 다뤘다.

오는 29일 공개되는 '주식 편'에는 투자 전문가 박민수 작가가 출연해 주식의 역사와 실전 투자 방식을 소개한다. 해당 회차에서는 초보자의 투자 순서와 올바른 투자 습관 형성 방안 등에 대해 다룰 예정이다.

카카오페이는 이번 콘텐츠를 통해 금융을 일상적인 주제로 전달하고자 기획했다. 래퍼들과 전문가의 대화를 거쳐 자금 관리 방식과 금융의 역할에 대한 질문을 던지는 구조로 구성했다.

카카오페이 관계자는 "'불$량학생'은 삶 속의 다양한 키워드로 금융의 본질을 탐구하는 콘텐츠"라며 "앞으로도 금융에 친근하게 접근할 수 있는 콘텐츠를 선보일 예정"이라고 말했다.

eoyn2@newspim.com