NH투자증권, 트리니티항공과 맞손…국내 첫 CORSIA 배출권 금융 협력

증권사·항공사 첫 탄소배출권 협력 모델 구축

국내외 배출권 조달부터 위탁거래까지 지원

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = NH투자증권이 트리니티항공과 손잡고 국제항공 탄소규제 대응을 위한 배출권 금융 협력에 나선다. 국내 증권사와 항공사가 국제항공 탄소상쇄·감축제도(CORSIA) 배출권 공급과 국내 온실가스 배출권 거래를 포괄적으로 협력하는 것은 이번이 처음이다.

NH투자증권은 지난 21일 트리니티항공과 CORSIA 및 온실가스 배출권거래제(K-ETS) 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 CORSIA 배출권 공급과 국내 배출권 위탁거래 체계를 구축하고, 시장 정보와 정책 동향을 공유하는 한편 맞춤형 탄소금융 서비스 발굴에도 협력하기로 했다.

트리니티항공은 NH투자증권을 통해 우선 CORSIA 배출권 2만톤을 조달하고 소각할 계획이다. 연말까지는 2028년 1월 1단계 정산 시한을 앞두고 필요한 배출권 물량의 10% 이상을 단계적으로 확보한다는 방침이다.

NH투자증권과 트리니티항공은 지난 21일 서울 강서구에 위치한 트리니티항공 본사에서 탄소시장 업무협약을 체결했다. 협약식 후 NH투자증권 박건후 Client솔루션본부장(오른쪽), 트리니티항공 서동빈 경영지원 총괄임원(왼쪽)이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=NH투자증권]

국내 온실가스 배출권 시장에서도 협력 범위를 넓힌다. NH투자증권은 자체 배출권 위탁거래 시스템을 활용해 트리니티항공의 배출권 거래를 지원하고 시장 분석과 정책 정보 등을 제공한다.

이를 통해 트리니티항공은 국내 배출권 거래와 국제항공 배출권 조달을 함께 관리할 수 있는 체계를 마련하게 된다.

CORSIA는 국제민간항공기구(ICAO)가 국제선 항공편에서 발생하는 탄소배출을 줄이기 위해 도입한 글로벌 탄소상쇄 제도다. 항공사는 기준치를 초과한 배출량만큼 배출권을 확보해야 하는 만큼 향후 국제 항공업계의 배출권 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 전망된다. 이에 따라 금융회사의 배출권 조달과 거래 지원 역할도 점차 확대될 것으로 업계는 보고 있다.

박건후 NH투자증권 Client솔루션본부장은 "이번 협약은 증권사의 탄소금융 전문성을 항공사의 실질적인 배출권 수요와 연결하는 전략적 협력 모델이라는 데 의미가 있다"며 "CORSIA 배출권 공급과 국내 배출권 위탁거래를 바탕으로 항공사의 안정적인 배출권 확보를 지원하고 조달 비용과 시장 변동에 대응할 수 있는 맞춤형 탄소금융 서비스를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

서동빈 트리니티항공 경영지원 총괄임원은 "NH투자증권과의 협력을 통해 국내외 배출권을 안정적으로 확보하고 탄소규제에 체계적으로 대응할 수 있는 기반을 마련하게 됐다"며 "배출권 조달과 관리 역량을 강화하고 중장기적인 관점에서 효율적인 대응체계를 구축해 나가겠다"고 전했다.

한편 NH투자증권은 지난해 11월 국내 최초로 배출권 거래중개업 인가를 취득했으며 현재 다수의 할당대상업체를 대상으로 배출권 위탁거래 서비스를 제공하고 있다. 앞으로도 국내 배출권거래제(K-ETS)와 CORSIA 등 기업들의 탄소규제 대응을 위한 금융 솔루션을 확대해 나갈 계획이다.

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