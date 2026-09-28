전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.28 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

강원랜드 법인카드 유용 심각…주말·술집에서 3788건·10억 긁었다

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 강원랜드 임직원들이 2022년부터 법인카드를 남용했다
  • 주말·공휴일과 금지 주점 결제가 5년간 3788건에 달했다
  • 주점 식사 소명과 쪼개기 결제로 관리감독 부실이 드러났다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

주말·공휴일 결제 4년새 2.2배 급증
주점 이용 1213건 '셀프소명' 면죄부
주말·주점·고액결제 총체적 방만경영
최수진 의원 "부당 집행액 환수 필요"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 강원랜드 입직원들이 주말이나 공휴일에 법인카드를 남용해온 것으로 드러났다.

특히 금지된 술집에서 빈번하게 이용하고, 쪼개기 꼼수로 고액결제를 감추다 덜미를 잡혔다.

강원랜드는 임직원의 불법적인 사용을 바로잡지 못하고 '셀프 소명'에 면죄부를 준 것으로 드러나 자정작용을 잃었다는 지적이 나온다.

◆ 정육점 980만원·빵집 818만원 결재

국민의힘 최수진 의원(국회 산업통상자원중소벤처기업위원회)은 강원랜드 법인카드 사용내역(2022년~2026년 8월)을 분석한 결과 이같은 문제점이 드러났다고 29일 지적했다.

국민권익위원회와 재정경제부의 '공기업·준정부기관 예산운용지침', 강원랜드 내부 '법인카드 관리지침(제7조)'은 공공기관 법인카드 사용에 대해, 클린카드 제한업종인 와인바, 포장마차, 맥주전문점, 이자카야, 대포집 등 유흥·음주 목적의 경우 원칙적으로 금지하고 있다. 또 주말·공휴일, 심야시간(23시~06시), 자택 인근 및 관외 원격지 등 비정상적인 승인 또한 제한하고 있다.

최 의원에 따르면, 강원랜드 임직원들이 주말과 공휴일, 주점 등에서 사용한 법인카드 결제액은 최근 5년간 3788건, 9억5000만원으로 집계됐다. 이는 정부의 공공기관 예산운용지침과 자체 내부규정을 정면으로 위반한 것이다. 사실상 관리감독이 전혀 이뤄지지 않고 있다는 지적이다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.09.28 dream@newspim.com

강원랜드 직원들의 주말 법인카드 사용내역은 2020년 379건(1억 2000만원, 2023년 779건(1억 7000만원), 2024년 877건(2억 1000만원), 2025년 976건(2억 6000만원), 2026년 8월까지 582건(1억 5000만원으로 급증했다(그림 참고).

2022년 379건(1억 2100만원)이던 주말 법인카드 결제는 2025년 976건(2억 6700만 원)으로 건수는 2.6배, 금액은 2.2배 넘게 급증했다.

이 기간 정육점에서 단번에 980만원을 결제하거나 베이커리에서 하루 동안 두 차례로 나눠 818만원을 결제하는 등, 개인 식사비로 보기 어려운 소매점 고액 결제와 승인 한도를 피하기 위한 것으로 의심되는 '쪼개기 결제' 사례도 다수 확인됐다.

최수진 의원은 "공기업 예산이 쌈짓돈처럼 쓰이고 있다"면서 "정부 차원의 전수조사와 부당 집행액 전액 환수, 원천 차단 시스템을 구축해야 한다"고 촉구했다.

◆ 주점 이용 1213건 '셀프 면죄부'

또한 와인바나 이자카야, 선술집, 포차 등 이용이 금지된 주점에서 부당한 이용도 심각했다.

특히 주점 이용액과 건수가 꾸준히 늘어났음에도 불구하고 담당부서는 뒷짐지고 있다가 내부 감사에서 적발됐다.

감사 지적 이후 주점에서 사용한 법인카드 내역도 2025년 8월 이후부터 현재까지 약 1년간 195건(2100만원)에 달하는 것으로 밝혀졌다.

강원랜드 행정동 전경 [사진=강원랜드] 2023.04.11 biggerthanseoul@newspim.com

강원랜드 임직원들은 주말에 개인 생활비성 결제, 유흥업소 이용, 불투명한 고액 소매점 결제를 반복해온 것으로 드러났다.

특히 모니터링 체계를 마련된 이후에도 "이자카야지만 일식 식사 목적이었다", "업종은 주점이나 업무 후 식사 목적으로 방문", "상호에 포차가 포함됐으나 식사 메뉴 구매"라는 식의 자체 진술만으로 면죄부를 준 것으로 드러났다.

◆ 수백~천만원대 고액결제 후 '쪼개기' 꼼수

강원랜드의 법인카드를 통한 건당 100만원 이상 고액 결제는 2022년 24건(4845만원)에서 2025년 51건(1억 3300만원)으로 2배 넘게 늘었다.

100만원 이상 고액 결제건도 2022년 24건(4845만원), 2023년 27건(4829만원), 2024년 31건(7865만원), 2025년 51건(1억 3103만원)으로 오히려 늘어났다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 최수진 국민의힘 의원이 21일 오전 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원에서 열린 정보통신산업진흥원 등에 대한 국정감사에서 질의하고 있다. 2025.10.21 mironj19@newspim.com

최수진 의원은 "공기업인 강원랜드가 주점 결제를 모니터링에서 쏙 빼놓고, 적발된 이후에도 '이자카야에서 식사했다'는 셀프 소명으로 솜방망이 처분을 내려왔다"며 "이는 국민 혈세와 다름없는 공기업 예산을 쌈짓돈처럼 남용한 명백한 관리 배임이자 정부 지침 위반"이라고 지적했다.

그는 이어 "주말·주점·고액 결제 전반에 대해 감사원 차원의 전수조사가 필요하며, 원천 차단 시스템 마련과 부당 집행액의 철저한 환수가 이뤄져야 한다"고 촉구했다.

dream@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한국 야구, 일본 3-1 제압 금메달 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 야구대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 일본을 꺾었다. 아시안게임 5연패를 달성했다. 한국은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=KBO] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 앞서 한국은 지난 25일 일본과 슈퍼라운드 1차전에서 타선이 침묵해 0-5로 패했지만, 이날 결승전에서 승리해 완패를 설욕했다. 이날 승리의 주역은 단연 선발로 나선 곽빈이다. 곽빈은 6.1이닝 동안 111개의 공을 던지며 4피안타 2사사구 9탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. [서울=뉴스핌] 곽빈이 지난 17일 아시안게임 대표팀 소집 후 연습에서 몸을 풀고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 곽빈은 6회까지 이미 92개의 공을 던졌지만 7회에도 마운드에 올라가 투구를 이어갔다. 하지만 7회 1사 1, 2루 상황에서 3루수 사토 유키에게 적시타를 맞았다. 한국 벤치는 곽빈을 내리고 조병현을 대신 올렸다. 곽빈은 아쉬움을 감추지 못하며 마운드를 내려갔다. 곽빈은 지난 21일 처음 치른 대만과 조별리그 경기에서 6이닝 무피안타 2사사구 10탈삼진 무실점을 기록하며 승리를 챙겼다. 한국 야구 국가대표 류지현 감독은 가장 중요한 일전에 곽빈을 선발로 내세웠다. 곽빈은 100개가 넘는 혼신의 역투를 펼쳤지만, 이날 승리를 챙기지는 못했다. 이날 한국 타선은 초반부터 여러 차례 득점 기회를 맞았지만 이를 살리지 못했다. 2회 먼저 1점을 냈지만 7회까지 추가득점에 실패했다. 그 사이 7회 일본에 1-1 동점을 허용했다.  [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=대한체육회] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 8회초 타선이 다시 집중력을 발휘했다. 김지찬의 2루타, 조형우의 희생번트, 김주원의 볼넷으로 만들어진 1사 1, 3루 상황에서 이번 대회 내내 부진했던 김도영이 내야 안타를 쳤고, 3루 주자가 역전 득점을 기록했다. 이어 문보경(LG)이 적시타를 날려 2루 주자 정준재를 홈으로 불러들여 3-1까지 달아났다. 8회말 김지찬 실책 속에 1사 2루 위기에 놓인 한국은 박영현을 기용했다. 박영현은 8회말 위기를 실점 없이 막아냈다. 9회에도 마운드에 올라 2사 이후 볼넷에 안타로 1,2루 실점위기에 놓였지만, 시바사키 마사토를 삼진으로 잡으며 경기를 끝냈다. 아시안게임 통산 7번째 금메달을 따낸 한국은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 5연속 아시아 정상에 올랐다. LG 김영우, 한화 문현빈, SSG 조형우 정준재, 삼성 배찬승 이재현, KT 소형준 오원석, 롯데 최준용 김진욱, KIA 김도영 성영탁 박재현, 두산 최민석 박준순, 키움 김건희까지 이번 우승으로 병역 혜택을 받게 됐다. willowdy@newspim.com 2026-09-27 23:18
사진
女 핸드볼, 일본 꺾고 8년 만의 금메달 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 핸드볼이 일본을 꺾고 8년 만에 아시안게임 정상에 복귀했다. 이계청 감독이 이끄는 한국은 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전에서 일본을 27-23으로 제압했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자핸드볼 국가대표. [사진=대한체육회] 2026.09.19 psoq1337@newspim.com 한국은 6전 전승, 승점 12로 금메달을 확정했다. 일본은 5승 1패(승점 10)로 은메달, 중국은 4승 2패(승점 8)로 동메달을 차지했다. 이번 대회 여자 핸드볼은 7개 팀이 한 차례씩 맞붙는 풀리그 방식으로 진행됐다. 한국과 일본은 나란히 5연승을 거두며 최종전에서 사실상의 금메달 결정전을 치렀다. 한국은 초반부터 주도권을 잡았다. 경기 시작 2분 만에 페널티 스로우로 먼저 실점했지만 류은희와 권한나의 연속 득점으로 곧바로 역전했다. 전반 9분에는 전지연이 수비에서 공을 빼앗은 뒤 김보은의 속공 득점으로 연결하며 6-3까지 달아났다. 일본이 골키퍼를 빼고 필드 선수를 추가하는 파워 플레이로 반격했지만, 한국은 굳건했다. 수비 성공 후 골키퍼 박새영이 빈 골문을 향해 직접 득점하며 9-7을 만들었다. '원포인트 골키퍼' 정진희도 교체 투입된 뒤 7m 스로우를 막아내며 힘을 보탰고, 한국은 전반을 16-12로 앞선 채 마쳤다. 후반 일본의 추격이 거셌다. 한국은 한미슬이 2분 퇴장을 세 차례 받아 코트를 떠나는 악재 속에서 24-22까지 쫓겼다. 그러나 승부처에서 다시 집중력을 발휘했다. 일본이 류은희를 중심으로 한 공격을 견제하자, 전지연과 강은혜가 득점을 보탰다. 박새영은 일본의 속공을 연달아 막아냈다. 류은희도 결정적인 득점을 추가하며 승기를 굳혔다. 이후 한국은 끝까지 리드를 지켜 27-23으로 경기를 마무리했다.  박새영은 전반에 7개와 후반 5개를 합쳐 12번이나 골을 막아 방어율 41％로 금메달 획득에 혁혁한 공을 세웠다. 베테랑 류은희도 이날 6골을 넣으며 힘을 보탰다.  이로써 한국은 2022 항저우 아시안게임 결승에서 일본에 19-29로 패했던 아픔도 씻어냈다. 한국 여자 핸드볼이 아시안게임 금메달을 차지한 것은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이다. 여자 핸드볼이 정식 종목으로 채택된 1990 베이징 대회 이후 한국은 이번 대회까지 통산 8번째 금메달을 수확했다. football1229@newspim.com 2026-09-27 20:04

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동