라이나생명, 결혼정보사 제이노블과 '웨딩라이프케어' 업무협약

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결혼상담에 재무·건강보장 컨설팅 결합

건강분석·특화 보험상품 개발 등 협력 확대

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 라이나생명보험은 프리미엄 결혼정보회사 제이노블과 '찾아가는 웨딩라이프케어 컨설팅' 서비스 제공을 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

'찾아가는 웨딩라이프케어 컨설팅'은 미래 배우자 매칭 상담에 본인과 배우자, 자녀 등 가족의 삶에 필요한 재무·건강보장 컨설팅을 결합한 서비스다. 결혼 준비 단계부터 결혼 이후 가족의 미래 설계까지 체계적으로 준비할 수 있도록 지원한다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 지난 18일 서울 종로구 라이나타워에서 열린 업무 협약식에서 라이나생명 임승관 경영관리본부장(왼쪽)과 제이노블 김희성 마케팅본부장이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=라이나생명] 2026.09.28 yunyun@newspim.com

양사는 라이나생명의 건강·보장관리 역량과 제이노블의 매칭 전문성을 결합해 서비스 범위를 확대할 계획이다. 향후 건강분석 서비스를 적용하고 결혼 전후 발생할 수 있는 재무·건강 위험에 대비한 웨딩라이프케어 특화 보험상품도 개발할 예정이다.

임승관 라이나생명 경영관리본부 이사는 "결혼은 새로운 가족을 이루는 출발점이자 건강과 보장을 함께 준비해야 하는 중요한 시기"라며 "이번 협력을 통해 고객이 결혼 준비 단계부터 가족의 미래까지 함께 준비할 수 있는 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

라이나생명은 지난 7월 교육문화기업 대교뉴이프와 시니어 브레인케어 서비스 개발을 위한 업무협약을 체결하는 등 고객 생애주기 전반을 아우르는 라이프케어 영역으로 협력을 확대하고 있다.

yunyun@newspim.com