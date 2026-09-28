2주년 '삼성 AI 구독' 새단장, 신혼부부·시니어·기업 대상 서비스 세분화

2주년 맞아 'AI 구독클럽'→'삼성 AI 구독' 리브랜딩

신혼·시니어 패스 세분화, B2B 구독 신규 출시

2주년 기념 최대 20% 할인 프로모션 진행

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자가 출시 2주년을 맞은 구독 서비스를 리브랜딩하고 서비스를 신혼 부부, 시니어, 기업 대상으로 세분화하는 등 새단장에 나섰다.

삼성전자는 28일 서울 강남구 삼성스토어 청담점에서 '삼성 AI구독 2주년 미디어 브리핑'을 개최해 기존 구독서비스인 'AI 구독클럽'에서 '삼성 AI 구독'으로 바꾸고, 배송·설치·케어 서비스를 강화해 고객 편의성을 높이겠다고 밝혔다. 또 개인 고객에게는 생애 주기에 맞춘 구독 서비스를 제공하고, 기업 고객 대상 'B2B 삼성 AI 구독'을 출시하는 등 서비스를 세분화한다고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자가 28일 서울 강남구 삼성스토어 청담점에서 '삼성 AI 구독' 2주년을 맞아 미디어 브리핑을 개최했다. 임성택 삼성전자 한국총괄 부사장(오른쪽)과 김용훈 CE영업팀장 상무. 2026.09.28 raul1649@newspim.com

삼성전자는 구독 제품의 설치부터 AS까지 전 과정의 편의성을 높인 '블루패스' 서비스를 고객 생애주기에 맞춰 제공한다. 지난해 선보인 블루패스는 전문가가 관리해주는 'AI 올인원 2.0 요금제' 서비스로 ▲AI 사전케어 알림 ▲스마트싱스 세팅 ▲시간맞춤 설치 ▲오늘보장 설치 ▲하나 더 서비스 ▲AS 패스트트랙 등을 갖췄다.

임성택 삼성전자 한국총괄 부사장은 "지난해 처음 선보인 블루패스와 함께하는 삼성 AI 구독은 출시 딱 1년 만에 구독 1조를 눈앞에 두고 있고, 해지율도 매우 낮다"며 "삼성전자서비스, 삼성전자로지텍, 삼성전자판매 등 한국총괄과 함께하는 3개 회사의 핵심 역량을 결집해 한 단계 더 진화한 삼성 AI 구독을 출범한다"고 밝혔다.

◆ 신혼부부·시니어 대상 블루패스 세분화

삼성전자는 블루패스 서비스를 신혼 부부를 위한 '신혼 패스', 시니어 고객을 위한 '이지케어 패스' 등으로 세분화했다. 신혼 패스는 혼수로 가전을 한 번에 대거 마련하거나 이사가 잦은 신혼부부와 1인 가구에게 특화된 구독 서비스다. 전문 엔지니어가 이사 후 가전의 동작 상태를 점검해주는 '이사 안심점검', 설치·철거 시 공식 협력회사가 가구장을 복원해주는 '가구 원복', 야간과 공휴일 등 원하는 시간에 전문 세척팀이 방문하는 '시간맞춤 세척' 등을 제공한다.

이지케어 패스는 시니어 고객이 삼성 AI 가전의 편리한 기능을 더 쉽게 사용할 수 있도록 돕는 서비스다. 이지케어 패스 고객에게는 상담사가 정기적으로 전화해 소모품 교체·제품 사용 방법을 안내하는 '안심케어콜' 서비스를 제공한다. 또 이지케어 패스 고객 전용 '시니어 맞춤 응대 상담 채널'을 운영해 보다 쉽게 AI 가전 활용할 수 있도록 돕는다.

삼성전자는 삼성전자서비스의 전국 인프라와 전문 엔지니어 역량을 바탕으로 구독 고객에게 차별화된 관리 프로그램을 운영하고 있다. 기존 옵션에 더해 고객이 원하는 관리 방식과 예산에 맞춰 합리적으로 이용할 수 있는 '방문케어 라이트'를 추가해 선택의 폭을 넓혔다.

김용훈 삼성전자 CE영업팀장 상무는 "구독에서 고객이 체감하는 가치는 제품을 고르는 순간보다 받아서 실제로 쓰는 순간에 결정된다"며 "전문성이 필요한 부분은 삼성전자가 책임지고, 고객이 직접 해도 되는 영역은 스스로 관리하도록 조합하는 방식"이라고 설명했다.

◆ B2B 구독 출시, "공공임대, 기숙사, 의료기관 등에 제공"

삼성전자는 개인 고객을 넘어 공공기관과 호텔·의료·금융 등 기업 고객을 위한 B2B 삼성 AI 구독도 선보인다. 기업 고객은 제품을 대량으로 도입할 때 드는 초기 비용 부담을 낮추고 최대 6년 무상 AS를 비롯한 체계적인 서비스를 이용할 수 있다.

기업 고객 맞춤형 'B2B 블루패스' 서비스를 이용할 수 있다. B2B 블루패스는 삼성전자서비스와 삼성전자로지텍의 B2B 전문 엔지니어가 기업별 운영 환경에 맞춰 제품 관리를 지원하는 서비스다. ▲시간맞춤 집중케어 ▲48시간 긴급 출동 ▲엔지니어 담당제 ▲하나 더 서비스 등으로 구성됐다.

임 부사장은 "병원, 요양, 숙박시설 등 24시간 안정적으로 운영돼야 하고 한순간도 멈춰서는 안 되는 사업장을 위해 사전 예방과 즉각 대응이 가능한 전문 관리 프로그램을 마련했다"고 말했다. 이어 B2B 구독 서비스는 공공임대주택, 기숙사, 숙박업소, 의료시설, 금융기관 등을 대상으로 서비스를 제공할 예정이라고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자가 28일 서울 강남구 삼성스토어 청담점에서 '삼성 AI 구독' 2주년을 맞아 미디어 브리핑을 개최했다. 2026.09.28 raul1649@newspim.com

◆구독 2주년 기념 최대 20% 할인, 구독료 지원 등 프로모션 진행

삼성전자는 구독 서비스 출시 2주년을 기념해 10월 31일까지 삼성닷컴, 삼성스토어, 전자랜드 등 온·오프라인 매장에서 최대 20% 구독 할인 프로모션을 진행한다. '비스포크 AI 패밀리허브' 냉장고, '비스포크 AI 콤보' 세탁건조기, '비스포크 AI 스팀 울트라' 로봇청소기 등 프로모션 대상 모델 구독 시 최대 6개월 구독료 상당의 삼성전자 멤버십 포인트에 더해 구독료의 5%에 상당하는 포인트를 추가로 제공하고, 총 구독료의 5%를 할인해준다.

첫 이용 고객이 2개 이상 제품을 함께 구독할 경우에도 최대 5%를 할인해준다. 여러 제품을 구독하면 품목 수에 따라 최대 600만원 상당의 삼성전자 멤버십 포인트를 지급하는 '스마트 패키지' 혜택도 제공한다. 기존 구독 고객이 새 제품을 추가로 구독하면 품목에 따라 최대 3%의 추가 할인을 적용한다.

삼성전자는 선납 비율을 기존 최대 30%에서 최대 50%로 확대했다. 고객은 자금 상황에 맞춰 구독료 납부 방식을 선택할 수 있으며, 40% 또는 50% 선납 시 총 구독료의 5%를 추가 할인받을 수 있다.

raul1649@newspim.com