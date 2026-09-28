"AI·스마트도시 인재 육성 대학 뽑아요" 4년제 대학 대상 4곳 모집

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 미래의 AI·스마트도시 전문 인재를 육성할 대학교를 공개모집한다. 전문과정을 개설할 대학엔 올해 2억8000만원을 비롯해 매년 정부 자금 지원이 따를 예정이다.

28일 국토교통부에 따르면 오는 29일부터 전국 4년제 대학을 대상으로 AI·스마트도시 혁신인재육성 사업('26~'28) 공모를 실시한다. 수도권과 비수도권 대학 각 2곳 모두 4곳을 선정하며 공모 신청서는 10월 28일부터 29일까지 국토교통과학기술진흥원에서 접수한다.

이 사업은 2009년부터 국토부가 추진하고 있는 혁신인재육성사업 4단계 사업이다. 인공지능(AI)과 스마트도시 기술을 융합해 미래도시 경쟁력을 높이고 도시산업의 혁신을 이끌 핵심인재를 양성하기 위한 것으로 이재명 정부 국정과제인 '미래 모빌리티와 K-AI 시티 실현'의 일환이다.

국토부가 전국 4년제 대학을 대상으로 AI·스마트도시 전문과정 개설 대학을 모집한다. [사진=뉴스핌DB]

이번 4단계 사업은 인공지능(AI) 기술이 도시 전 분야로 확산됨에 따라 인공지능(AI)·스마트도시 융합 역량을 갖춘 '실무형 전문인력' 양성을 핵심 목표로 질적 고도화를 본격화할 계획이다. 국토부는 2009년부터 3단계에 걸친 혁신인재육성사업을 통해 스마트도시 특성화 교육을 운영하고 있다. 이 과정에서 지난해까지 1만 91명의 전문인력을 배출했으며 825건의 논문 게재, 3195건의 학술발표 등을 토대로 스마트도시 추진 기반을 구축해 왔다.

이번 혁신인재육성사업 공모에서는 총 4개 대학을 선정한다. 인공지능(AI)·스마트도시 관련 학과를 운영하고 있거나 2개 이상의 학과를 연계·융합해 AI·스마트도시 전문 교육과정을 개설·운영할 수 있는 4년제 대학을 대상으로 한다. 비수도권 대학을 2개 이상 선정하되 비수도권 대학이 응모하지 않거나 선정 기준에 미달되면 2개 미만 또는 선정하지 않을 수 있다.

선정된 대학에는 장학금, 국내·외 인턴십, 산학협력 비용 등을 지원한다. 올해엔 대학별로 2억8000만원을 지원하며 내년부터는 연차별 평가 결과에 따라 차등 지원한다. 대학도 사업비의 25% 투자(매칭)를 의무화해 사업의 책임성과 참여도를 높일 예정이다.

교육과정은 스마트도시 교육과정을 운영하면서 스마트도시 각 분야에 인공지능(AI) 기술을 접목한 교과목을 30% 이상 편성한다. 산업체·지방정부와 연계한 프로그램, 국내·외 인턴십, 국제협력 프로그램 등을 필수 운영하도록 해 현장 밀착형 교육체계를 구축한다.

국토부 윤종수 도시경제과장은 "AI 시티는 스마트시티를 한 단계 발전시킨 미래도시의 새로운 모델로, 국가와 도시의 경쟁력을 좌우하는 중요한 분야"라며 "이번 사업으로 AI․스마트도시 관련 전문지식은 물론 산업 현장에서 요구되는 실무역량까지 갖춘 융합형 인재를 양성하고 우리나라가 글로벌 AI 도시 경쟁에서 주도권을 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

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