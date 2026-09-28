키움자산운용 '코스닥150 커버드콜 ETF' 3개월 연속 월 2%대 분배율 기록

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주당 215원 지급…28일까지 매수하면 10월 2일 분배금 수령

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 키움투자자산운용의 'KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 ETF'가 9월 월분배금으로 주당 215원을 지급한다.

지난 6월 상장 이후 세 차례 연속 월 2%대 분배율을 이어가며 안정적인 현금흐름을 추구하는 상품으로 자리 잡고 있다는 평가다.

키움투자자산운용은 'KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 ETF'의 9월 월분배금을 주당 215원으로 결정했다고 28일 밝혔다. 분배율은 2.46%(23일 순자산가치 기준)다.

키움투자자산운용의 'KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 ETF'가 9월 월분배금으로 주당 215원을 지급한다. [이(이미지=키움투자자산운용]

분배금 지급기준일은 9월 30일이며 실제 지급일은 10월 2일이다. 분배금을 받으려면 9월 28일까지 해당 ETF를 매수해야 한다.

이 ETF는 지난 6월 30일 상장 이후 꾸준한 월분배를 이어오고 있다. 7월에는 주당 175원(분배율 2.4%), 8월에는 주당 225원(2.5%)을 지급했으며 이번에도 2.46%의 분배율을 기록했다.

상품은 코스닥150 지수에 투자하면서 시장 상황에 따라 콜옵션 매도 비중을 탄력적으로 조절하는 액티브 커버드콜 전략을 활용한다. 코스닥150 구성 종목은 지수와 동일하게 편입하고 옵션 전략만 적극적으로 운용해 월분배를 추구하는 것이 특징이다.

상승장에서는 콜옵션 매도 비중을 줄여 지수 상승에 보다 적극적으로 참여하고, 횡보장이나 하락장에서는 매도 비중을 확대해 옵션 프리미엄 확보를 노린다. 또 커버드콜 전략의 주요 수익원인 코스닥150 옵션 프리미엄이 비과세 대상이어서 세금 부담을 낮출 수 있다.

커버드콜 ETF는 기초자산 상승에 따른 수익과 옵션 프리미엄을 함께 추구하는 대표적인 인컴형 상품이다. 다만 옵션을 매도하는 구조인 만큼 주가가 급등하는 국면에서는 일반 지수형 ETF보다 상승폭이 제한될 수 있어 투자 목적에 맞는 선택이 필요하다.

이경준 키움투자자산운용 ETF운용본부장은 "코스닥시장은 콜옵션 매도를 통한 비과세 옵션 프리미엄 수취가 용이하고 변동성도 높은 시장인 만큼 커버드콜 전략에 유리하다"며 "앞으로도 시장 상황에 맞는 액티브 커버드콜 운용을 통해 안정적인 월분배를 추구할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

plum@newspim.com