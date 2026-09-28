한은, 추석 연휴 시장 점검…"글로벌 국채금리 상승에 불확실성 확대"

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연준 금리인상 기대·중동 긴장에 美 10년물 금리 20bp 상승

권민수 "韓 펀더멘털 양호…금융·외환시장 변동성 경계"

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 한국은행은 추석 연휴 기간 글로벌 국채금리가 크게 오르며 국제금융시장의 불확실성이 높아졌다고 평가했다. 대외 리스크에 따른 국내 금융·외환시장 변동성 확대 가능성도 경계했다.

[서울=뉴스핌] 권민수 한국은행 부총재 [사진=한국은행] 2026.08.21 photo@newspim.com

한국은행은 28일 오전 8시 권민수 부총재 주재로 '시장상황 점검회의'를 열고 지난 24~27일 추석 연휴 기간 국제금융시장 상황과 국내 금융·외환시장에 미칠 영향을 점검했다.

권 부총재는 "이번 추석 연휴기간 중 주요국 주가와 달러화의 움직임은 비교적 크지 않았으나 글로벌 국채금리는 통화정책에 대한 기대 변화 등으로 상당폭 상승하면서 국제금융시장의 불확실성이 한층 높아진 것으로 평가된다"고 말했다.

이어 "국내 경제 펀더멘털은 양호한 모습을 이어가고 있으나 앞으로 미·이란 간 협상, 주요국 재정건전성 우려 및 AI 산업 기대 변화 등 대외 리스크 요인의 전개 양상에 따라 국내 금융·외환시장의 변동성이 확대될 수 있다"며 "각별한 경계감을 가지고 면밀히 점검해 나갈 것"이라고 말했다.

추석 연휴 기간 국제금융시장에서는 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 기대 강화와 중동지역 긴장 재고조, 국제유가 움직임 등의 영향으로 미국 등 주요국 국채금리가 상승했다. 주가는 소폭 하락했고 미 달러화는 주요 통화 대비 강세를 나타냈다.

지난 23~25일 미 국채 2년물 금리는 10bp(1bp=0.01%포인트), 10년물은 20bp 올랐다. 독일과 영국의 10년물 국채금리도 각각 14bp, 13bp 상승했다.

같은 기간 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.3%, 나스닥지수는 0.6%, 유로스톡스50지수는 0.3% 하락했다. 달러인덱스(DXY)는 0.4% 상승했다.

한국물의 움직임은 크지 않았다. 원화는 역외차액결제선물환(NDF) 기준 미 달러화 대비 0.1% 약세를 보였으며 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 지난 25일 23.6bp로 낮은 수준을 유지했다.

eoyn2@newspim.com