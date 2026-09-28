SKT, 전국 7개 대학 찾아간다…진로상담·휴대폰 케어 제공

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30일 충남대 시작으로 부산대까지 순차 방문

AI 서비스 체험존·이동형 AS 버스 운영

[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = SK텔레콤이 전국 대학을 찾아 진로 상담과 휴대폰 케어 서비스를 제공하는 '찾아가는 캠퍼스'를 운영한다.

SK텔레콤은 오는 30일부터 11월 4일까지 전국 7개 학교를 순차적으로 방문해 대학생을 대상으로 진로 상담, 이동형 애프터서비스(AS), 인공지능(AI) 서비스 체험 등을 제공한다고 28일 밝혔다.

SK텔레콤은 오는 9월 30일부터 11월 4일까지 전국 대학교를 직접 찾아가 대학생의 진로 상담부터 휴대폰 케어 서비스까지 제공하는 '찾아가는 캠퍼스'를 운영한다고 28일 밝혔다. [사진=SK텔레콤]

첫 방문지는 충남대학교다. 이후 충북대학교, 전남대학교, 대구대학교, 육군 부사관학교, 서울시립대학교, 부산대학교를 차례로 찾는다.

SKT는 각 캠퍼스에서 '열린 상담실'을 운영하고 SK아카데미 코칭위원을 통해 학업과 진로, 취업 준비 과정에서 겪는 고민에 대한 상담을 제공한다. 필요한 경우 멘토링 연계도 지원할 예정이다.

학생들의 주요 이동 동선에는 커피차 형태의 '찾아가는 카페'를 운영한다. 현장 설문에 참여한 학생에게 무료 커피를 제공하고 브랜드 신뢰도와 서비스 개선사항, 디지털 커뮤니케이션 방식 등에 대한 의견을 수렴한다.

AI 서비스 체험존에서는 에이닷 전화의 녹음·요약·안심 기능과 T 우주 구독 서비스 등을 게임 형태로 체험할 수 있다.

이동형 AS 버스에서는 휴대폰 단말 점검과 액정 필름 무료 교체, 클리닝 등 단말 케어 서비스를 제공한다. AI 안심 서비스 '가족케어'와 최신 스마트폰 기능도 소개한다.

SKT는 최근 고용노동부, 한국생산성본부와 함께 대학생 대상 서비스 혁신 아이디어 발굴 프로그램인 'CX 캠퍼스'를 운영하는 등 20대 고객과의 접점을 확대하고 있다.

flurry327@newspim.com