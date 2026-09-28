한투운용 ACE 머니마켓액티브 ETF, 순자산 1조원 돌파…2년 만에 '1조 클럽'

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올해 7000억원 유입…단기자금 운용 수요 확대

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자신탁운용의 'ACE 머니마켓액티브 ETF' 순자산이 상장 약 2년 만에 1조원을 돌파했다. 금리와 증시 변동성이 커지면서 단기자금을 안정적으로 운용하려는 투자자들의 자금이 몰린 영향으로 풀이된다.

28일 한국투자신탁운용에 따르면 한국거래소 기준 지난 23일 ACE 머니마켓액티브 ETF의 순자산은 1조1849억원으로 집계됐다. 2024년 7월 상장 이후 약 2년 만에 순자산 1조원을 넘어섰다.

ACE 머니마켓액티브 ETF는 양도성예금증서(CD)와 한국무위험지표금리(KOFR) 등 초단기채권 금리를 일할 계산해 복리로 반영하는 상품이다.

한국투자신탁운용의 'ACE 머니마켓액티브 ETF'. [이미지=한국투자신탁운용]

잔존만기 3개월 이하의 AA등급 이상 채권과 기업어음(CP), CD 등에 투자해 단기 여유자금이나 연금계좌 내 대기자금 운용 수단으로 활용된다.

올해 들어 유입된 자금은 7018억원으로 국내 머니마켓액티브 ETF 13개(9월 신규 상장 제외) 평균인 2586억원을 크게 웃돌았다. 최근 한 달 동안에도 2977억원이 유입되며 자금이 꾸준히 늘었다.

수익성도 강점으로 꼽힌다. 23일 기준 ACE 머니마켓액티브 ETF의 연 환산 만기수익률(YTM)은 3.74%로 91일물 CD금리(3.21%)를 웃돌았다. 국내 머니마켓액티브 ETF 평균 YTM인 3.57%보다도 높은 수준이다.

최근 기준금리 인하 기대와 함께 투자자들이 단기 대기자금을 예·적금 대신 초단기채 ETF로 운용하는 사례가 늘고 있다. ETF 형태인 만큼 장중 실시간 매매가 가능하고 연금계좌에서도 활용할 수 있다는 점도 자금 유입 요인으로 꼽힌다.

조익환 한국투자신탁운용 FI운용1부 부장은 "ACE 머니마켓액티브 ETF는 듀레이션이 0.13년에 불과해 금리 변동에 대한 민감도가 낮은 것이 장점"이라며 "금리와 주가 변동성이 높은 시기에는 단기자금형 상품을 포트폴리오에 편입해 변동성을 낮추는 전략이 효과적일 수 있다"고 말했다.

plum@newspim.com