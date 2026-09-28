대미투자 1호 사업 국회 보고 끝났는데…공식 발표 시점 '안갯속'

AI 핵심 요약beta
- 산업부가 28일 대미 전략투자 1호 사업을 국회에 보고했다
- 미국 측 내부 절차가 남아 공식 발표는 미뤄졌다
- 1호는 텍사스 엔시날 발전소로 투자 규모는 약 223억달러다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
22일 뉴욕서 30분간 한-미 정상회담
1호 사업은 텍사스 가스발전소 보고
"美측 절차 완료되는 대로 발표 예정"
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 산업통상부가 대미 전략투자 1호 사업을 국회에 보고했지만 공식 발표는 아직 이뤄지지 않고 있다. 미국 측 내부 절차만 남겨둔 상태다.
산업부 관계자는 28일 "현재 미국 측 내부 절차가 진행 중이며, 미측 절차가 완료되는 대로 발표할 예정"이라며 "현 시점에서는 기간을 예측하기 어려운 상황"이라고 말했다.
이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 22일(현지시간) 유엔총회 참석을 계기로 뉴욕에서 약 30분간 정상회담을 가졌다.
하지만 정상 간 논의 이후에도 미국 측의 공식 발표는 나오지 않았다. 이에 따라 대미 전략투자 최종 발표 시점은 미국 정부의 내부 절차가 언제 마무리되느냐에 달렸다.
정부는 지난해 11월 '한미 조인트 팩트시트(Joint Fact Sheet)'를 통해 미국에 총 3500억달러를 투자하기로 합의했다. 이 가운데 2000억달러는 전략투자, 1500억달러는 조선 협력에 투입되며, 전략투자는 연간 200억달러를 한도로 집행된다. 이번 1호 사업은 이 합의에 따른 첫 번째 투자 프로젝트다.
김정관 산업부 장관은 지난 22일 대미투자 1호 사업으로 미국 텍사스 엔시날 가스복합화력발전소 사업을 국회에 보고했다. 국회 산자위에 따르면 2·3호 사업으로는 미국 내 대형 원자력발전소 8기 건설과 알래스카 액화천연가스(LNG) 사업이 유력하다.
1호 사업인 엔시날 가스복합화력발전소는 엔시날 지역에 약 6.3기가와트(GW) 규모의 발전설비를 짓고, 인근 인공지능(AI) 데이터센터 등에 전력을 공급하는 사업이다. 한미는 당초 약 198억달러 규모를 놓고 조율하다 약 223억달러 수준에서 의견을 좁힌 것으로 전해졌다.
2호 원전 사업은 구체적인 구조가 아직 확정되지 않았다. 한국의 지분율로는 5~10% 수준이 거론되는 것으로 알려졌다.
3호 알래스카 LNG 사업은 아직 구체적인 논의가 이뤄지지 않은 단계다. 상업적 합리성 등을 놓고 한미 간 협의가 이뤄져야 사업이 진전될 수 있을 전망이다.
gkdud9387@newspim.com